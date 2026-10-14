Clara Brugada destacó en su segundo informe de gobierno que en la CDMX se garantiza el derecho a manifestarse, ya que la capital es plural y se respetan las libertades.

“La protesta no se persigue, se garantiza. Jamás daré una orden para reprimir una manifestación o expresión pública”. Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX

Desde el Congreso de Ciudad de México, la jefa de Gobierno rindió su segundo informe la tarde de este miércoles 14 de octubre, cuestionada por legisladores de oposición.

Por ello, aseguró que en sus dos años de gobierno ha desarrollado más de ocho mil mesas de trabajo para atender los diversos movimientos sociales que llegan a la CDMX y que, resaltó, son bienvenidos.

Segundo informe de Clara Brugada: En CDMX se garantiza el derecho a la manifestación

Clara Brugada aseguró durante su segundo informe de gobierno que la libertad de unos no debe condicionar la libertad de otros, por lo que la protesta no se persigue, se garantiza en la CDMX.

Por ello y ante la llegada de voces y causas de todo el país a la CDMX, se han desarrollado más de ocho mil mesas de trabajo para conciliar derechos, porque Clara Brugada aseguró que todas las manifestaciones son bienvenidas.

Añadió a su vez que la convicción de su gobierno en la CDMX es que la “libertad de unos no debe cancelar la libertad de otros”, por lo que prometió que nunca dará una orden para reprimir una manifestación.

Lo dicho fue tras destacar los derechos de la comunidad LGBT que destacan a la CDMX como una ciudad de amor y libertad sin negociaciones, sobre lo que Clara Brugada resaltó la pluralidad en el ADN de la entidad.

La jefa de Gobierno puso de ejemplo lo ocurrido durante el Mundial 2026, que entre los festejos y la negatividad de algunos, las movilizaciones fueron respetadas así como el derecho a la diversión.

Clara Brugada destaca herencia del Movimiento del 68 ante reclamo del PRI

Clara Brugada destacó que no puede reprimir a ninguna manifestación social porque es heredera del Movimiento del 68, además de participar en distintas manifestaciones.

Señaló que todas las acciones son bienvenidas en la CDMX, ya sea en contra del gobierno o no, pues ella ha sido parte de los movimientos sociales.

Esto ante el reclamo de una legisladora del PRI, lo que Clara Brugada destacó como paradójico, ya que fue precisamente el partido que reprimió y agredió a un número todavía desconocido de estudiantes.