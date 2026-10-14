Clara Brugada dio a conocer durante su Segundo Informe que la Ciudad de México (CDMX) tendrá un nuevo plantel de la UNAM, con capacidad para 20 mil estudiantes.

“El gobierno de la ciudad va a construir este plantel para 20 mil estudiantes y la UNAM lo va a equipar y operar para ampliar la matrícula a miles de jóvenes que hoy son excluidos” Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

La jefa de Gobierno explicó que el objetivo de este plantel -que se ubicará en el suroriente de la capital- es aumentar la matrícula de la máxima casa de estudios y evitar el rezago educativo.

Como parte de su Segundo Informe, Clara Brugada también anunció que su gobierno construirá tres nuevas universidades públicas en la periferia y cinco nuevas preparatorias en pueblos y barrios de la CDMX.

CCH Sur (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM / Rogelio Morales Ponce)

Segundo informe de Clara Brugada: Nuevo plantel de la UNAM se ubicará en el suroriente de CDMX

Durante su Segundo Informe, Clara Brugada anunció, en acuerdo con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, que se construirá un nuevo plantel en la CDMX.

Explicó que este nuevo plantel estará ubicado en el suroriente de la capital, contará con amplio mobiliario, edificios, profesores y una capacidad inicial para 20 mil estudiantes.

Aunque Clara Brugada no precisó una fecha de apertura, dijo que su administración financiará y ejecutará la construcción por etapas, mientras que la UNAM se encargará de equipar y operar las instalaciones.

La noticia surge en medio de un alto índice de rechazo en la UNAM, ya que en el proceso de admisión a licenciatura 2026-2027 se rechazó al 85.7% de los aspirantes que presentaron el examen.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno, rindió su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso de la CDMX (CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

Segundo informe de Clara Brugada: CDMX tendrá 3 nuevas universidades y 5 preparatorias

Clara Brugada agregó que su administración se compromete a garantizar la educación superior en la capital, por lo que se prevé la construcción de tres universidades públicas.

Los pueblos y barrios originarios de la CDMX se beneficiarán con la construcción de cinco nuevas preparatorias, lo que evitará que los jóvenes tengan que recorrer largos trayectos para asistir a clases.

“Que ningún joven tenga que alejarse de su comunidad para alcanzar sus sueños”. Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX