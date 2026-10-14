Lenia Batres faltó a la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de este miércoles 4 de octubre por asistir al informe de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Desde el Congreso de CDMX, Clara Brugada presentó los avances de su administración durante los dos primeros años de gobierno. Lenia Batres se tomó fotos con la mandataria y otros funcionarios.

Lenia Batres se ausenta de sesión de la SCJN para acudir al informe de Clara Brugada

La ministra Lenia Batres Guadarrama acompañó a Clara Brugada en su segundo informe como jefa de gobierno de CDMX, dejando su asiento en la SCJN, pese a que había actividades programadas.

Lenia Batres falta a sesión de la SCJN por asistir al informe de Clara Brugada (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Mientras la SCJN llevaba a cabo sus actividades, la ministra Lenia Batres escuchaba con atención a Clara Brugada e, incluso, aprovechó para tomarse fotos con ella y otros funcionarios.

De acuerdo con la fotografías compartidas, al informe de Clara Brugada también asistieron:

La ausencia de Lenia Batres llamó la atención debido a que fue la única ministra que no estuvo presente en la sesión. Su lugar junto al presidente Hugo Aguilar Ortiz, quedó vacío.

Hasta el momento, la ministra Lenia Batres no se ha pronunciado sobre su ausencia en la sesión de este miércoles 14 de octubre en la SCJN. Tampoco ha mencionado su participación en el informe de Brugada.