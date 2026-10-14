Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), aseguró que no existe cifra negra en homicidios ni feminicidios en la capital del país.

Durante su Segundo Informe, Clara Brugada aseguró que existe “una consistencia absoluta” entre los datos de la Fiscalía de la CDMX con los del Sistema de Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“No podemos estar comparando o diciendo que hay cifra negra en feminicidios y en homicidios…se observa una consistencia absoluta entre los datos que tiene la fiscalía de la ciudad con los datos del Sistema Nacional de Seguridad y los datos del INEGI” Clara Brugada.

Asimismo, aseguró que “la Ciudad está en su momento más seguro”, por lo que llamó a no compartir información falsa.

Clara Brugada reitera que cifras de homicidios y feminicidios “prácticamente no tiene cifra negra”

Clara Brugadas señaló que tanto en homicidios como en feminicidios “prácticamente” no existe una cifra negra en la Ciudad de México.

Por ello, criticó a quienes afirman que estas cifras se modifican al incluir las muertes en otros delitos y lo calificó como irresponsable.

“Cuidemos bien como hablamos de los delitos. Me parece irresponsable sembrar dudas de algo que se puede cotejar, verificar quién está mintiendo. Las cifras de seguridad son transparentes y verificables, el homicidio y el feminicidio son prácticamente delitos que no tienen cifra negra” Clara Brugada

Asimismo, destacó que el homicidio se encuentra en su mínimo histórico desde hace 20 años, y compartió que desde el mes de julio de 2026 se ha mantenido una tendencia a la baja “como nunca antes”.

De acuerdo con el informe de Clara Brugada, el homicidio ha disminuido, desde 2019, en un 53%; además, desde el inicio de su mandato, este delito ha bajado en un 18%.