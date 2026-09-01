Este martes 1 de septiembre de 2026, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso capitalino.

El documento fue entregado por César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, quien acudió en representación de Clara Brugada y lo entregó a Olivia Garza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX.

La entrega del Segundo Informe de Gobierno se realizó cerca de las 10:00 de la mañana. El documento está integrado por:

Un informe general.

Un resumen ejecutivo.

Un anexo estadístico.

Un informe sobre las alcaldías.

El documento da cuenta de las acciones realizadas por el Gobierno de Clara Brugada durante su segundo año al frente de la Ciudad de México.

¿Por qué Clara Brugada no acudió a entregar su Segundo Informe de Gobierno?

César Cravioto acudió al Congreso de la Ciudad de México en representación de Clara Brugada debido a que la jefa de Gobierno asistió al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Clara Brugada acudió como invitada al evento encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, junto con otros gobernadores y gobernadoras de distintas entidades del país.

Entre los mandatarios que asistieron se encuentran:

¿Cuál es el contenido del Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada?

De acuerdo con los reportes disponibles sobre el Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada, el documento está dividido en siete ejes principales:

Ciudad cuidadora de bienestar con igualdad sustantiva y derechos plenos. Ciudad segura, en paz y resiliente. Ciudad próspera con inversión, empleo, desarrollo compartido e innovación tecnológica. Ciudad y derecho a la ciudad, con obras transformadoras, vivienda y ordenamiento territorial. Ciudad sustentable, con gestión integral del agua y derecho a la movilidad. Ciudad pluricultural, con derechos culturales y turismo sustentable. Ciudad participativa, con gobernabilidad democrática y gobierno digital.

Tras la entrega del documento, César Cravioto destacó que estos siete ejes representan la forma de gobierno que impulsa la administración de Clara Brugada en la Ciudad de México.