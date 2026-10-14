Durante su segundo informe, Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), llamó a transformar las relaciones de desigualdad dentro de los hogares y combatir la violencia contra las mujeres.

Clara Brugada sostuvo que, pese a los años, a las mujeres se les sigue asignando las labores domésticas y de cuidados sólo por su género, cuando ya se ha demostrado que las mujeres pueden aspirar a más.

Si hoy tenemos científicas, legisladoras, gobernadoras y, por primera vez, una mujer presidenta, ha llegado también la hora de transformar las relaciones de desigualdad dentro de los hogares. Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

Clara Brugada llama a erradicar la violencia contra las mujeres y el patriarcado en su segundo informe

Este miércoles 14 de octubre, Clara Brugada presentó su segundo informe de gobierno, en el que señaló que a lo largo de la historia han cambiado muchas cosas, leyes, gobierno; sin embargo, el rol que ocupan las mujeres dentro del hogar sigue siendo el mismo.

Segundo informe de Clara Brugada: llama a combatir la violencia contra las mujeres y el patriarcado (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Ante este panorama, Clara Brugada hizo un llamado a terminar con “la vieja idea de que hay trabajos de mujeres y trabajos de hombres”, pues eso priva a muchas jefas de familia de cumplir sus sueños.

Clara Brugada destacó que “la revolución” para terminar con la violencia contra las mujeres y el patriarcado ya está en marcha e, incluso, la nueva legislación exige mayor participación de mujeres en la política.

Como parte de las acciones de su administración, informó que durante los primeros dos años se construyeron 64 estancias infantiles y 32 casas Tres R, para que las mujeres tengan más tiempo para su desarrollo personal.

Asimismo, Clara Brugada afirmó que el Sistema de Cuidados de la CDMX ha reducido 308 mil horas de trabajo doméstico no remunerado mediante:

Comedores

Lavanderías

Estancias infantiles

Casas de día

La jefa de gobierno de CDMX afirmó que la reducción de este tiempo representa oportunidades para que las mujeres puedan descansar, estudiar, trabajar y desarrollar sus proyectos personales.