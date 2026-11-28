Las bajas temperaturas continuarán en la Ciudad de México (CDM) durante la noche de este sábado 28 de noviembre y la madrugada del domingo, por lo que autoridades capitalinas mantienen las alertas por frío en distintas demarcaciones.

De acuerdo con la información de Protección Civil, cinco alcaldías de CDMX registrarán temperaturas de hasta 1 grado; estas son:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta Tlalpan

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) advirtió sobre las condiciones meteorológicas y pidió a la población tomar precauciones, especialmente en las zonas altas de la ciudad.

Frío de 1 grado llegará a cinco alcaldías de CDMX esta noche del 28 de noviembre (SGIRPC)

Temperatura de hasta 1 grado afectará a cinco alcaldías de CDMX la noche de este sábado

A partir de las 20:00 horas de este sábado 28 de noviembre, la temperatura alcanzará entre uno y tres grados, específicamente en cinco alcaldías de la CDMX. El frío se prolongará hasta el domingo.

Ante los fuertes frío en CDMX, Protección Civil de CDMX activó Alerta Naranja en cinco alcaldías, así como Alerta Amarilla en seis demarcaciones, en donde se esperan entre cuatro y seis grados; estas son:

Coyoacán Gustavo A. Madero Iztapalapa Miguel Hidalgo Tláhuac Xochimilco

Alerta Amarilla por frío en CDMX (@SGIRPC_CDMX)

Protección Civil recomendó utilizar varias capas de ropa, así como aplicar crema hidratante para proteger la piel, evitar los cambios bruscos de temperatura y beber abundante agua.

En caso de utilizar calentadores o chimeneas, es importante mantener una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones. Asimismo, se debe prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y atender las recomendaciones para evitar afectaciones por las bajas temperaturas.