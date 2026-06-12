La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre la aparición del denominado bloque negro durante las protestas realizadas por distintos colectivos en el marco de la inauguración del Mundial 2026.

Durante su conferencia mañanera del pueblo de este viernes 12 de junio de 2026, la mandataria aseguró que hubo quienes intentaron proyectar una imagen distinta del país en medio de la celebración deportiva.

“Ayer hubo quien quiso mostrar otra imagen de México, pero la imagen de México es la alegría, la felicidad del pueblo y de todas y todos los mexicanos; fue una fiesta de México” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Las declaraciones de Sheinbaum ocurrieron un día después de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, donde la presidenta fue recibida con aplausos por los asistentes.

Sheinbaum destaca la celebración de México durante la inauguración del Mundial 2026

Al referirse a la victoria de México 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026, Claudia Sheinbaum calificó como “muy hermoso” el ambiente de celebración que se vivió entre aficionados y ciudadanos.

La presidenta destacó que el triunfo de la Selección Mexicana permitió mostrar al mundo una imagen positiva del país, marcada por su riqueza cultural y el entusiasmo de su población.

“Muy, muy hermoso. Yo no sé ustedes, pero ver la sonrisa de toda la afición, incluso de quienes normalmente no siguen el futbol, celebrar el triunfo de la selección y mostrar lo que es México ante el mundo, su potencial cultural y su alegría, eso es lo que se vivió ayer. Yo estoy muy contenta. Creo que es una alegría que se contagia entre la gente de todo el país” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum: quien quiere que le vaya mal a México nunca la va a pasar bien

En el mismo contexto, la mandataria se refirió a los hechos de violencia registrados durante algunas protestas cercanas a la sede del Mundial 2026 y aseguró que quienes desean que al país le vaya mal difícilmente podrán disfrutar momentos como los vividos durante la inauguración.

“Por eso dije que quien la pasó mal es porque quiere que le vaya mal a México, y quien quiere que le vaya mal a México, pues no la va a pasar bien nunca” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Cabe recordar que durante la jornada inaugural se registró un enfrentamiento sobre Avenida del Imán, en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personas identificadas con el denominado bloque negro.

De acuerdo con los reportes, algunos participantes realizaron actos vandálicos durante las movilizaciones.

Como resultado de estos hechos, la SSC detuvo a una mujer de 28 años de edad, quien posteriormente fue liberada por un juez de la Ciudad de México.