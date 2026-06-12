La victoria de México 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 desató celebraciones masivas en el Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma.

Cientos de aficionados se congregaron con banderas, camisetas y cánticos para festejar el triunfo, convirtiendo la zona en un punto de reunión festivo.

Sin embargo, videos difundidos en redes sociales muestran enfrentamientos entre grupos aislados de seguidores, aunque hasta el momento no se reportan personas heridas ni detenidas por las autoridades capitalinas.

Aficionados se agarran a golpes en Avenida Paseo de la Reforma (Captura de video)

Aficionados festejan el primer triunfo de la Selección mexicana en el Mundial 2026

La victoria de México 2-0 sobre Sudáfrica en su debut dentro del Mundial 2026 desató una ola de celebraciones en distintos puntos de la capital, especialmente en el Ángel de la Independencia, donde cientos de aficionados se congregaron para festejar.

Desde el silbatazo final, seguidores de la Selección Mexicana comenzaron a llegar a Paseo de la Reforma portando banderas, camisetas tricolores, cornetas y otros artículos alusivos al combinado nacional, generando un ambiente de euforia colectiva.

Selección mexicana de futbol (Cuartoscuro / Gabriela Pérez Montiel)

Los festejos se prolongaron durante varias horas con cánticos, porras y muestras de entusiasmo por el resultado obtenido en el partido inaugural. Familias, grupos de amigos y turistas participaron en las celebraciones que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

Aunque las condiciones meteorológicas cambiaron durante la tarde, las lluvias no impidieron que los aficionados permanecieran en la zona. Tras algunos momentos de resguardo, la concentración retomó fuerza y continuó con música y actividades improvisadas.

La celebración también reunió a personas que previamente habían seguido el encuentro en otros puntos de la ciudad. Conforme avanzó la noche, más aficionados se sumaron al ambiente festivo alrededor del monumento capitalino.

El triunfo ante Sudáfrica representó un arranque positivo para México en la Copa del Mundo 2026, motivo suficiente para que el Ángel de la Independencia volviera a consolidarse como el principal punto de reunión para los festejos deportivos en la Ciudad de México.