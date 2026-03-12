La noche del 11 de marzo se reportó el asesinato de Luis Miguel victoria Ranfla, exlíder del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron cuando un motociclista se acercó a su auto en Periférico Sur y abrió fuego en su contra; su acompañante no resultó lesionada.

Asesinan en Periférico Sur a Luis Miguel Victoria Ranfla en ataque armado

De acuerdo con los reportes, un motociclista siguió hasta dar alcance a la camioneta en la que viajaba el síndico Luis Miguel Victoria Ranfla para abrir fuego en su contra cuando circulaba sobre Periférico Sur.

Los hechos ocurrieron en la colonia Isidro Fabela de la alcaldía Tlalpan, cuando el exlíder del ISSSTE chocó contra un muro de contención al perder el control del auto tras la balacera.

Los primeros reportes señalaron el ataque armado; sin embargo, momentos después identificaron a la víctima como Luis Miguel Victoria Ranfla, de 65 años de edad, quien fue encontrado sin signos vitales.

Asesinato de Luis Miguel Victoria Ranfla fue un aaque directo; no hay detenidos

De acuerdo con lo informado por Carlos Jiménez, el asesinato fue perpetrado por dos hombres en una motocicleta que le dieron alcance para disparar de manera directa contra el ex líder del ISSSTE.

Asimismo, Foro TV reportó que el síndico Luis Miguel Victoria Ranfla recibió al menos 5 disparos; personal médico de emergencia que arribó al lugar señaló que ya no contaba con signos vitales.

Tras los hechos, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX inició la carpeta de investigación correspondiente, mientras que los peritos iniciaron con el levantamiento de pruebas.

Hasta el momento no hay detenidos por estos hechos; sin embargo, se realiza la revisión de las cámaras para identificar a los responsables del homicidio.