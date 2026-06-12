En medio de los festejos por la victoria de México 2-0 sobre Sudáfrica en el debut del Mundial 2026, se registró una confrontación en Paseo de la Reforma entre aficionados y madres de desaparecidos que protestaban en el Ángel de la Independencia.

Según reportes, dos fanáticos en presunto estado de ebriedad intentaron usar una lona de las activistas para cubrirse de la lluvia, lo que derivó en un altercado con insultos y golpes.

El hecho visibilizó la tensión entre celebración y protesta social en la CDMX.

Protesta por desaparecidos (Facebook/@GlorietaMx )

Exhiben a aficionados por agredir a madres de desaparecidos

El jueves 11 de junio se llevó a cabo la inauguración del Mundial 2026 con el partido México vs Sudáfrica en el Estadio Banorte de la CDMX, que el “Tri” ganó con un marcador de 2 a 0.

Ante ello, miles de aficionados se trasladaron al Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma, para festejar el triunfo, y donde colectivos de madres de desaparecidos realizaban una protesta.

Cerca de las 16:00 horas, comenzó a llover en la zona, por lo que la mayoría de los aficionados se retiraron, aunque algunos más se quedaron en el sitio e buscaron resguardarse de diversas formas.

Estos tipos agredieron a madres buscadoras y personas que se manifestaban en el Ángel de la Independencia



Se les hizo fácil usar una lona con fichas de desaparecidos para cubrirse de la lluvia pic.twitter.com/gb9wEVS29i — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 12, 2026

Lo anterior generó una confrontación entre fanáticos y madres de desaparecidos, pues un par de sujetos en presunto estado de ebriedad, intentaron cubrirse de la lluvia con una de las lonas de las activistas.

Al notar lo que estaban haciendo los sujetos, una de las madres les arrebató la lona, lo cual desató la molestia de los aficionados que confrontaron a la mujer de manera agresiva y con palabras altisonantes.

El hecho causó la intervención de otros hombres que circulaban en la zona y reclamaron a los fanáticos, quienes reaccionaron con más violencia, pues los retaron a una pelea y golpearon a uno.

Madres de desaparecidos protestaron mientras se inauguraba el Mundial 2026

En paralelo a la inauguración del Mundial 2026, madres de desaparecidos se manifestaron en el Ángel de la Independencia, donde colocaron fichas de búsqueda y fotografías de sus familiares ausentes.

La protesta se realizó desde primeras horas de la mañana, y en ella lanzaron consignas con el objetivo de visibilizar la crisis por la que hay más de 130 mil desaparecidos en México.

Las madres aprovecharon la atención mediática generada por el evento deportivo internacional para denunciar la falta de recursos en las búsquedas y exigir respuestas a las autoridades mexicanas.