Detienen a una manifestante en plena protesta por el Mundial 2026

Una mujer fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México durante las protestas de este 11 de junio en el marco de la inauguración del Mundial 2026.

De acuerdo con la información, la manifestante, de 28 años de edad, habría participado en las acciones del bloque negro sobre avenida del Imán, a la altura de la puerta 8 del Estadio Banorte.

SSC detiene a manifestante durante protesta por el Mundial 2026; fue puesta en libertad

Este jueves 11 de junio, la CNTE, madres buscadores y diversos colectivos se dieron cita en los alrededores del Estadio Banorte para manifestarse y protestar por sus demandas.

La inauguración del Mundial llega con protestas en la Ciudad de México (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Ante este panorama y para garantizar la seguridad de todos los asistentes a la inauguración del Mundial 2026, se desplegaron cientos de elementos de la SSC, quienes hicieron frente a los manifestantes.

A la altura de la puerta 8 del Estadio Banorte, un grupo de cerca de 200 personas encapuchadas intentaron irrumpir, siendo desplegados con elementos equipados con escudos antimotines.

En respuesta, los manifestantes lanzaron petardos y piedras a los elementos de seguridad, lo que derivó en al menos una detención. Esta sería la de una mujer de 28 años de edad.

El reporte de la SSC señala que la manifestante fue presentada ante un juez cívico, quien determinó dejarla en libertad. Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer y su responsabilidad en los hechos.