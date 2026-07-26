Mari Luz Velázquez Jiménez, presidenta municipal de Huimanguillo, Tabasco, se hizo viral por ofender a un adulto mayor a quien le dijo “usted ya va de salida”.

“Sí señor, pero usted ya va de salida, hay que cuidar a los jóvenes” Mari Luz Velázquez Jiménez. Alcaldesa de Huimanguillo

El video viral mostró la indignación de los ciudadanos quienes les respondieron “¿Cómo sabe de que va de salida? No lo ofenda”.

Al final del corto video, Mari Luz Velázquez Jiménez terminó pidiendo respeto entre todos.

Alcaldesa de Huimanguillo desata polémica en reunión con ciudadanos

La reunión en la que se originó el video viral de Mari Luz Velázquez Jiménez estaría relacionada con las afectaciones a las carreteras a causa de los trabajos del Tren Interoceánico.

En ese sentido, reclamó las quejas sobre si va o no va el Tren Interoceánico y aseguró que deberían apreciar las obras emprendidas por el gobernador de Tabasco, Javier May.

Alcaldesa de Huimanguillo suma nueva polémica

Esta polémica de Mari Luz Velázquez Jiménez se suma a otra en la que en un audio pidió a un grupo de becarios de universidad que le dieran like y compartieran sus publicaciones de Facebook.

Ese escándalo se dio en julio de 2026 en el que dijo, se trató de mostrar gratitud por apoyos recibidos, en referencia a becas.

Mari Luz Velázquez Jiménez dijo que en realidad ha mantenido una comunicación franca, directa y cercana y negó que ha existiera coacción hacia estudiantes.