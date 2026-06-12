Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, reportó que se dieron cita medio millón de personas durante el Mundial 2026 en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con Pablo Vázquez, gracias a la implementación de operativos estratégicos, la jornada inaugural del Mundial 2026 se desarrolló bajo condiciones de paz y orden.

Esto permitió que las miles de personas disfrutaran plenamente de las actividades recreativas y culturales programadas para esta histórica fecha en la CDMX.

Lluvias no detienen festejo por triunfo de México en inauguración del Mundial 2026 (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Pablo Vázquez destaca medio millón de visitantes en CDMX por actividades del Mundial 2026

A través de un comunicado, Pablo Vázquez confirmó que este jueves 11 de junio, se registraron medio millón de visitantes en la CDMX ante las diversas actividades del Mundial 2026.

El Estadio Banorte recibió a poco más de 80 mil asistentes, quienes además del partido México vs Sudáfrica accedieron a diversas expresiones artísticas en el corredor de la Última Milla.

Al mismo tiempo, el Zócalo de la CDMX funcionó como un gran núcleo de reunión con la presencia de 100 mil aficionados que se sumaron al Fan Fest masivo coordinado por el gobierno capitalino.

No obstante, Pablo Vázquez detalló que la fiesta no se limitó al Zócalo capitalino, pues los festivales organizados en las 16 alcaldías sumaron una afluencia de aproximadamente 200 mil personas.

En la Gustavo A. Madero, la presidenta Sheinbaum y la jefa de gobierno Clara Brugada convivieron con los vecinos en el Deportivo Los Galeana para presenciar el partido inaugural del Mundial 2026.

Por su parte, el icónico Ángel de la Independencia congregó a otros 120 mil fanáticos del futbol que celebraron en las calles la victoria 2 a 0 de México sobre Sudáfrica.

Para asegurar la protección de todos, elementos de seguridad pública, policía turística y tránsito mantuvieron una vigilancia constante en cada sede, brindando asistencia y orientación a los visitantes.

Pablo Vázquez señaló que este esfuerzo conjunto subraya el objetivo del gobierno de CDMX, de ofrecer espacios de convivencia seguros y garantizar el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía por la justa mundialista.