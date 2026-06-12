García Harfuch reconoce operativo de Pablo Vázquez en la CDMX

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reconoció públicamente el trabajo de Pablo Vázquez Camacho y de los policías de la CDMX por el operativo desplegado este jueves 11 de junio con motivo de la inauguración del Mundial 2026.
Nuestro reconocimiento y agradecimiento a las y los policías de la Ciudad de México, que actuaron con temple, disciplina, firmeza y valentía en una jornada de alta exigencia. Su presencia y profesionalismo fueron determinantes para preservar el orden, proteger a la ciudadanía y permitir que miles de familias y visitantes disfrutaran con seguridad.Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
A través de sus redes sociales, Omar García Harfuch destacó el “temple, disciplina, firmeza y valentía” de los policías que participaron en el dispositivo de seguridad en distintos puntos de la CDMX, calificándolo como un esfuerzo ejemplar.
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