Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reconoció públicamente el trabajo de Pablo Vázquez Camacho y de los policías de la CDMX por el operativo desplegado este jueves 11 de junio con motivo de la inauguración del Mundial 2026.

Nuestro reconocimiento y agradecimiento a las y los policías de la Ciudad de México, que actuaron con temple, disciplina, firmeza y valentía en una jornada de alta exigencia. Su presencia y profesionalismo fueron determinantes para preservar el orden, proteger a la ciudadanía y permitir que miles de familias y visitantes disfrutaran con seguridad. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

A través de sus redes sociales, Omar García Harfuch destacó el “temple, disciplina, firmeza y valentía” de los policías que participaron en el dispositivo de seguridad en distintos puntos de la CDMX, calificándolo como un esfuerzo ejemplar.

García Harfuch reconoce operativo de Pablo Vázquez en la CDMX (Captura)

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