Carolina Flores, ex reina de belleza, fue asesinada el pasado 15 de abril, su madre, Reyna Gómez Molina, fue informada del feminicidio a través de una llamada que le hizo su yerno.

En entrevista para Univisión, la madre de Carolina Flores compartió que Alejandro Sánchez, su yerno, le informó la muerte de su hija un día después del hecho, mientras se encontraba en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX).

Carolina Flores fue asesinada por su suegra, confirmó yerno a madre de la ex reina

Reyna Gómez compartió que el día jueves 16 de abril, a las 13:35 horas, recibió una llamada de su yerno para informarle el feminicidio de Carolina Flores.

De acuerdo con la madre de la ex reina de belleza, Alejandro Sanchez le señaló que fue su propia madre quien le disparó.

“Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar como loca y a lo lejos escuchaba la voz de una mujer… ‘Dime que la que está hablando es mi hija’, le decía; me dijo ‘no señora, estoy en la fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’. ‘¿Cómo que tu mamá?’” Reyna Gómez, madre de Carolina Flores

La madre de Carolina Flores recordó que su hija tenía los problemas ‘normales’ que se tienen entre suegra y nuera, y señaló que no tenían un problema mayor.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales desde el pasado 22 de abril, Erika, la suegra de Carolina Flores, siguió a la ex reina de belleza hasta un cuarto donde detonó un arma de fuego en varias ocasiones.

En el mismo video se ve llegar a Alejando preguntando “¿qué hiciste mamá?”, a lo que la mujer respondió: “Nada, me hizo enojar”.

Cuando le reclamó por hacerle daño a su familia, la madre de Alejandro le respondió: “tu familia es mía, tú eres mío, de ella no”.

Madre de Carolina Flores cuestionó a su yerno por tardar en denunciar feminicidio

Por otra parte, la madre de Carolina Flores compartió que cuestionó a su yerno por tardar en denunciar el feminicidio de su hija.

De acuerdo con Reyna Gómez, Alejandro Sánchez le dijo que tardó en informar a las autoridades porque estaba preocupado por su hijo de 8 meses.

El yerno de Reyna Flores grabó varios videos sobre el cuidado del hijo que compartía con Carolina Flores, por si terminaba en una casa hogar mientras él se encargaba de trámites o era detenido por el feminicidio.

“Le dije: ‘Alex, tú estabas con el bebé’ y, textualmente, así le dije: ‘¿La Caro estaba ahí tirada?’ y él me dijo: “¿Es en serio su pregunta?’ y yo dije: ‘Claro que es en serio mi pregunta, o sea, cómo pudiste estar con ella tanto tiempo y ella ahí tirada’” Reyna Gómez, madre de Carolina Flores

Asimismo, le preguntó por el paradero de su madre, a lo que Alejandro Sánchez le respondió “no sé nada señora”.

Cabe señalar que la titular de la Fiscalía CDMX, Bertha Alcalde, señaló que la muerte de Carolina Flores es investigada como feminicidio.

A 8 días del feminicidio, la suegra de Carolina Flores, Erika, no ha sido localizada; según el medio Siéntense quien pueda, la presunta atacante había sido candidata a regidora por el municipio de Ensenada.