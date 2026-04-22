La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), encabezada por Bertha Alcalde, informó que la muerte de Carolina Flores, ex reina de belleza de Baja California, sí se investiga bajo el protocolo de feminicidio.

Carolina Flores fue asesinada con un disparo en la cabeza en Polanco Sección III, en la Ciudad de México (CDMX), el pasado 15 de abril de 2026; sin embargo, la denuncia formal por su fallecimiento se presentó un día después.

Familiares de la ex reina de belleza y colectivos feministas denunciaron previamente que el caso se investigaba como homicidio doloso y no como feminicidio, pese a la forma violenta en la que murió Carolina Flores.

Fiscalía de CDMX afirma que investiga muerte de Carolina Flores como feminicidio

Mediante un breve comunicado, la Fiscalía capitalina señaló que, tras recibir la denuncia por la muerte de Carolina Flores —presentada por su pareja sentimental el 16 de abril—, inició la carpeta de investigación conforme al protocolo de feminicidio.

La dependencia agregó que, desde ese momento, se han realizado de forma continua diligencias ministeriales, periciales y labores de investigación de campo.

Asimismo, indicó que hubo intervención de personal especializado en el lugar de los hechos, procesamiento de indicios y acciones encaminadas a la identificación de la persona señalada como probable responsable.

Fiscalía de CDMX asegura cercanía con la familia de Carolina Flores

En el mismo comunicado, la FGJCDMX aseguró que brinda atención integral a los familiares de la víctima.

Hasta el momento, la familia de Carolina Flores no ha informado públicamente si las autoridades capitalinas ya establecieron contacto directo con ellos en el marco de la investigación iniciada bajo el protocolo de feminicidio.

Mientras que autoridades capitalinas habían señalado a la suegra de Carolina Flores como la presunta responsable de este crimen, quién fue denunciada por su hijo y pareja de la ex reina de belleza.