Marina del Pilar Ávila, gobernadora del estado de Baja California, se pronunció por el feminicidio de Carolina Flores Gómez ocurrido el 15 de abril en la Ciudad de México (CDMX).

“Lamentamos mucho, y quiero reiterarle a la familia que no están solos” Marina del Pilar Ávila

Así lo expresó la mandataria estatal al asegurar que se va a brindar todo el apoyo necesario a la familia de la joven de 27 años originaria de Ensenada.

De la misma forma, la fiscal general del Estado de Baja California, manifestó su disposición para colaborar en las investigaciones que realizan las autoridades de la CDMX en torno al caso.

Marina del Pilar Ávila lamenta feminicidio de Carolina Flores Gómez en CDMX

El miércoles 15 de abril, la exreina de belleza del estado de Baja California, Carolina Flores, fue asesinada con un disparo en la cabeza en la colonia Polanco de la CDMX.

Por el asesinato de la joven de 27 años de edad, la gobernadora Marina del Pilar Ávila expresó su pesar y lamentó el feminicidio por el que la suegra y la pareja de la víctima son señalados.

“Quiero reiterarle a la familia que no están solos, que estamos con ellos para acompañarlos en todo este proceso” Marina del Pilar Ávila

En ese sentido, Marina del Pilar Ávila señaló que los familiares de Carolina Flores cuentan con el apoyo de su administración, pues garantizó que se les brindará el acompañamiento necesario.

Cabe destacar que las autoridades de la CDMX han informado que las investigaciones por el caso de momento se centran en el entorno familiar de la víctima, en especial en su esposo y su suegra.

Asesinan en Polanco a Carolina Flores Gómez, ex reina de belleza (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Fiscal de Baja California mantiene contacto con fiscalía de CDMX por caso Carolina Flores Gómez

Tras el pronunciamiento de la gobernadora Marina del Pilar Ávila por el feminicidio de Carolina Flores Gómez ocurrido en la CDMX, la fiscal de Baja California también se manifestó públicamente.

Lo anterior debido a que la fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, afirmó que ya se contactó con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX para ofrecer apoyo.

Carolina Flores Gómez, Miss Teen Universe Baja California 2017 (Especial)

Sobre ello, indicó que la fiscalía estatal se encuentra abierta a colaborar en las investigaciones, de las que dijo, de momento no se pueden revelar mayores detalles.

De la misma forma, refirió que se mantienen respetuosos de las indagatorias, motivo por el que señaló que no piensan intervenir a menos que se solicite alguna acción particular.