La Sección 22 de la CNTE bloqueó los accesos al Aeropuerto Internacional de Oaxaca la tarde del martes 9 de junio de 2026, durante su segunda semana de protestas en el país.

A pesar del bloqueo, los maestros permitieron el acceso al Aeropuerto Internacional de Oaxaca a los pasajeros que presentaran su boleto de abordaje o documentos para tomar un vuelo.

También se reporta la presencia de bloqueos de la Sección 22 de la CNTE en los siguientes puntos:

Planta de almacenamiento de Pemex (Santa María El Tule)

Caseta de peaje Huitzo (Carretera Oaxaca-Cuacnopalan)

Sección 22 de la CNTE bloquea accesos al Aeropuerto Internacional de Oaxaca (Especial)

Sección 22 de la CNTE provocó caos vehicular con bloqueo a accesos al Aeropuerto de Oaxaca

El bloqueo de la Sección 22 de la CNTE de este martes, provocó el cierre total del principal acceso vehicular hacia la terminal del Aeropuerto Internacional de Oaxaca, lo que generó afectaciones a la circulación en la zona.

Sin embargo, los manifestantes dejaron pasar a usuarios que demostraran tener un boleto de avión o algún documento de viaje que respaldara su presencia en la zona.

La Sección 22 señaló que los bloqueos seguirán en los próximos días y advirtió que podrían intensificarse, por lo que no se descartan más afectaciones a la movilidad en zonas clave de Oaxaca.

Sección 22 de la CNTE bloquea accesos al Aeropuerto Internacional de Oaxaca (Especial)

Continuarán los bloqueos de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca

Durante la asamblea, llevada a cabo a primera hora del 9 de junio, la Sección 22 de la CNTE determinó continuar con la huelga nacional, movilizaciones y protestas en el país.

Además, se concluyó que fueron insuficientes las respuestas del gobierno federal a sus demandas, por lo que amagaron con bloquear la planta de Pemex y la caseta de peaje de Huitzo.