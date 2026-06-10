La FIFA confirmó oficialmente la realización del FIFA Fan Festival en el Zócalo de la Ciudad de México, despejando las dudas que existían sobre su apertura a unas horas del inicio del Mundial 2026.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la organización compartió una publicación acompañada de fotografías que muestran la plancha del Zócalo completamente acondicionada para recibir a miles de aficionados durante el torneo.

En las imágenes difundidas por la FIFA pueden observarse diferentes áreas instaladas dentro de la explanada, incluyendo espacios de convivencia, activaciones para patrocinadores, pantallas y zonas destinadas a los visitantes que acudirán al evento.

Está listo el FIFA Fan Festival del zócalo CDMX para recibir a los visitantes y aficionados del futbol. Esperando las autoridades indiquen logística de acceso. pic.twitter.com/CaorASQSwh — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 10, 2026

Superan incertidumbre por protestas y logística en el corazón de la capital

La confirmación llega después de varios días de incertidumbre relacionados con la viabilidad operativa del FIFA Fan Fest del Zócalo, uno de los principales puntos de reunión para aficionados.

Uno de los factores que generó preocupación fueron las movilizaciones y plantones de la CNTE en el primer cuadro de la ciudad, situación que modificó actividades previas.

Las manifestaciones incluso obligaron a cancelar algunas capacitaciones presenciales para voluntarios, alimentando dudas sobre las condiciones de seguridad y acceso para los asistentes.

A ello se sumaron interrogantes sobre los tiempos de instalación de la infraestructura y la capacidad de garantizar una operación ordenada durante la inauguración.

Durante los últimos días, autoridades federales y capitalinas mantuvieron evaluaciones constantes para determinar si se cumplían las condiciones necesarias para su apertura.

La publicación difundida por la FIFA confirma que los trabajos fueron concluidos y que el recinto ya se encuentra preparado para recibir visitantes nacionales e internacionales.

Clara Brugada definirá el futuro del Fan Fest del Zócalo en las próximas horas (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Aunque el montaje está finalizado, todavía se espera que las autoridades den a conocer los detalles definitivos sobre accesos, filtros de seguridad y logística para el ingreso del público.