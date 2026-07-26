Tras la difusión de un video donde se muestra a dos hombres cometiendo abuso sexual contra un menor de edad en Los Naranjos en Sabanilla, Chiapas, la Fiscalía del Estado dijo que espera que sean aprehendidos en las próximas horas.

Por este video, Jorge Luis Llaven, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, dijo que sus identidades están confirmadas y por ello se espera que su captura sea pronta.

Fiscalía de Chiapas ya tiene identificados a los dos hombres que abusaron de un menor de edad

La difusión del video en redes sociales donde se muestra abuso a un menor de edad, llegó hasta la FGE de Chiapas, donde se pronunciaron en un primer momento asegurando que había investigación al respecto y subrayando que no habría impunidad para los violadores.

FGE de Chiapas se pronuncia sobre el video de abuso sexual a un menor. (@FGEChiapasOficial )

Asimismo, el fiscal dijo en entrevista con Michelle Rivera que la Fiscalía ya trabaja en la integración de la carpeta de investigación para poder detener a los sujetos.

Además de decir que espera que su detención se hiciera “en las próximas horas”, también dijo que gracias al video difundido, ya se conocen plenamente sus identidades.

“Se están haciendo todos los actos de investigación para dar con los responsables, a través del video se puede observar claramente la identidad de ellos, están integrando la carpeta para que en su momento podamos hacer el operativo para detenerlos, esperemos sea en las próximas horas”. Jorge Luis Llaven, fiscal de Chiapas.

Por otra parte, Llaven también argumentó que el Estado ya puso en resguardo al menor de edad víctima del abuso, mismo al que ya se le realizó una entrevista “con personal especializado”.

Sumado a ello, se rechazó la versión que ahora se difunde donde se argumenta que fue una broma, explicando que se persigue como un delito que habrá de ser sentenciado.