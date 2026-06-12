Clara Brugada destacó la organización del Mundial 2026 en la Ciudad de México (CDMX), resaltando que, gracias a esfuerzos conjuntos, “ganamos dentro y fuera de la cancha“.

La jefa de gobierno de la CDMX aseguró que la capital del país demostró estar preparada y tener la capacidad de desarrollar un evento de talla mundial como la Copa de la FIFA.

Ganó la CDMX, que nuevamente volvió a demostrar su capacidad de desarrollar eventos de talla mundial Clara Brugada, jefa de gobierno CDMX

Además, Clara Brugada subrayó que más de 200 mil personas pudieron disfrutar del partido México vs Sudáfrica en los festivales futboleros que se celebraron en CDMX.

Clara Brugada destaca preparación y organización de la CDMX. (Captura de pantalla )

Clara Brugada agradece a trabajadores y policías por hacer posible el Mundial 2026

En su mensaje, Clara Brugada dijo sentirse “contenta” de haber vivido el Mundial 2026 junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, en uno de los 18 festivales futboleros que se desarrollaron en la CDMX.

Además, destacó que la victoria de la Selección Mexicana contra Sudáfrica en el partido del Estadio Banorte pudo ser presenciada por más de 100 mil personas en el Zócalo.

En ese contexto, señaló que no solo ganaron los jugadores mexicanos, sino también los trabajadores que hicieron posible este evento deportivo, agradeciendo a policías, transportistas, limpia, Protección Civil, etc.

Quiero agradecer en especial a las y los policías, que nos ayudaron a que esta ciudad estuviera mirada. Por eso decimos, misión cumplida Clara Brugada, jefa de gobierno CDMX

Clara Brugada agradeció a funcionarios de CDMX y del Gobierno Federal

En su mensaje, Clara Brugada destacó que gracias al operativo de seguridad fue posible que miles de personas llegaran al Estadio, Zócalo y a todos los festivales, así como a las manifestaciones.

En un segundo video, en presencia de los funcionarios de la CDMX y del Gobierno Federal, agradeció los trabajos hechos por cada uno de ellos, en especial por:

Rosa Icela Rodríguez: Secretaría de Gobernación.

Omar García Harfuch: Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Pablo Vázquez Camacho: Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX