Un grupo perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) causó daños a las figuras representativas del Mundial 2026 que se encuentran ubicadas sobre Paseo de la Reforma en Ciudad de México.

Durante la manifestación de este martes 2 de junio de 2026, maestros de la CNTE, quienes amenazan con boicotear el Mundial 2026 si el gobierno no cumplen sus exigencias, descargaron su molestia sobre las figuras.

Diversos medios de comunicación están compartiendo en redes sociales videos que muestran a un grupo del magisterio usar lazos para derribar las estatuas.

No conformes, éstos les quitan su vestimenta deportiva y la queman. Con pintura en aerosol de color rojo, pintan en sus pechos las palabras: “La CNTE vive”.

🚨LO ÚLTIMO: A nueve días de las inauguración del mundial, así la CNTE en avenida Reforma tirando las estatuas de los jugadores.



¿Qué dirá la FIFA de ver estas manifestaciones de ayer y hoy más lo que viene? pic.twitter.com/4AkpJAIjhh — Ernesto Guerra | #ÚltimaLegislativa🗳️ (@ErnestoGuerra_) June 2, 2026

La violencia no cesa, por el contrario, los docentes le prendieron fuego a un balón de exhibición.

Hasta el momento no se reportan heridos debido a que bomberos se hicieron presentes y controlaron la situación.

Más de la impunidad de la CNTE en la CDMX.



En las protestas en Paseo de la Reforma los maestros le prendieron fuego a un balón en exhibición y derribaron varias estatuas del Mundial.



Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/dlAyvFBDgt — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 2, 2026

Claudia Sheinbaum descarta que maestros de la CNTE sean los que causan destrozos

Además del vandalismo a la exhibición del Mundial 2026, el pasado primero de junio, la CNTE destrozó puertas y vidrios de la Torre Bienestar, ante esto, Claudia Sheinbaum dijo no creer que la agresión venga del magisterio.

“Ayer yo pienso que hubo mucha provocación. La verdad, no creo que sean maestros quienes generaron la provocación” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

A la par reiteró que la CNTE tiene derecho a protestar siempre y cuando lo haga de forma pacífica, petición que no se está cumpliendo y es que los manifestantes también cargan con martillos.

CNTE llama a boicot al Mundial 2026 con su huelga nacional en CDMX. (Especial)

Actualmente la CNTE mantiene bloqueado Paseo de la Reforma y Circuito Interior, en ambos sentidos.

Así como han tomado calles del Centro Histórico ya que no pudieron instalar su campamento en la plancha del Zócalo Capitalino, mismo que se mantiene bloqueado por vallas metálicas y bloques de concreto.