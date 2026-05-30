La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió posible huelga nacional tras falta de acuerdos con la Secretaría de Gobernación (Segob).

Amenaza de huelga nacional que llega tras siete horas de charla entre la CNTE y Segob el día de ayer viernes 29 de mayo y donde la dirigente de la Sección 22, Yenny Aracely Pérez apuntó que en sus demandas centrales, “no hay avances”.

Huelga nacional de la CNTE tras falta de acuerdos con Segob para el 1 de junio

La CNTE ha amenazado con huelga nacional tras la falta de acuerdos con Segob para este lunes 1 de junio.

Luego de que al término del encuentro de la CNTE con la Segob, la organización no obtuvo una respuesta satisfactoria a los 79 puntos planteados en su pliego petitorio ante las autoridades.

Asimismo, la CNTE tendrá movilización ese mismo día la cual se tiene prevista iniciar en el Ángel de la Independencia para avanzar hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

Esto ante la amenaza de los maestros de la CNTE para frustrar los planes del FIFA Fan Festival en la plancha capitalino rumbo al Mundial 2026.

🔎 ¡Caos a la vista! 🚧 La CNTE amenaza con huelga nacional este lunes tras no llegar a un acuerdo con el gobierno. Exigen un aumento salarial del 100 %, algo que las autoridades ven inviable por presupuesto, y su pliego tiene 79 puntos. 📉 Lizbeth Hernández presenta la… pic.twitter.com/vlX9e7BUMG — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 30, 2026

Estas son las exigencias de la CNTE que buscan concretar con huelga

Ante la convocatoria de la CNTE con una huelga de maestros su objetivo buscar concretar sus exigencia a los 79 puntos planteados en su pliego petitorio.

Entre los puntos importantes que la CNTE reclama se encuentra la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la exigencia de jubilaciones dignas y un incremento directo de 100 por ciento al salario base.