La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocó a una protesta frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) este martes 2 de junio a las 10:00 horas.

Esta acción forma parte del paro nacional del magisterio y del plantón en calles cercanas al Zócalo capitalino donde se concentran alrededor de 7 mil personas que exigen el cumplimiento de todas sus demandas salariales y contra reformas en materia educativa.

Protestas CNTE: Puntos de concentración y zonas afectadas

Si bien la CNTE convocó a una protesta en las inmediaciones de la Segob, no será el único punto afectado por las manifestaciones de este martes 2 de junio.

Esto ya que los maestros convocaron otras concentraciones para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, así como de la reforma educativa del 2019 y el regreso al sistema de pensiones, entre otras cosas.

Estas concentraciones, convocadas para las 10:00 horas, serán en:

Avenida Insurgentes y Reforma, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc

Reforma y Av. Juárez, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc

Avenida Circuito Interior y Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo

Las manifestaciones de la CNTE, quienes se encuentran en un plantón cerca del Zócalo capitalino, se mantienen en la exigencia de la abrogación de:

Ley del ISSSTE 2007

Reforma Educativa de 2019

Asimismo, piden el regreso al sistema de pensiones sin Afores y mejores condiciones laborales, así como un incremento salarial.

Si bien el gobierno federal anunció un incremento del 9% a los salarios del magisterio, la CNTE exige un incremento al 100% sobre el salario base.

Asimismo, piden que eliminen los descuentos salariales, así como la reinstalación de aquellos maestros cesados por participar en las movilizaciones del magisterio.