La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocó a una protesta frente a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob) este martes 2 de junio a las 10:00 horas.
Esta acción forma parte del paro nacional del magisterio y del plantón en calles cercanas al Zócalo capitalino donde se concentran alrededor de 7 mil personas que exigen el cumplimiento de todas sus demandas salariales y contra reformas en materia educativa.
Protestas CNTE: Puntos de concentración y zonas afectadas
Si bien la CNTE convocó a una protesta en las inmediaciones de la Segob, no será el único punto afectado por las manifestaciones de este martes 2 de junio.
Esto ya que los maestros convocaron otras concentraciones para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, así como de la reforma educativa del 2019 y el regreso al sistema de pensiones, entre otras cosas.
Estas concentraciones, convocadas para las 10:00 horas, serán en:
- Avenida Insurgentes y Reforma, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc
- Reforma y Av. Juárez, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc
- Avenida Circuito Interior y Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo
Las manifestaciones de la CNTE, quienes se encuentran en un plantón cerca del Zócalo capitalino, se mantienen en la exigencia de la abrogación de:
- Ley del ISSSTE 2007
- Reforma Educativa de 2019
Asimismo, piden el regreso al sistema de pensiones sin Afores y mejores condiciones laborales, así como un incremento salarial.
Si bien el gobierno federal anunció un incremento del 9% a los salarios del magisterio, la CNTE exige un incremento al 100% sobre el salario base.
Asimismo, piden que eliminen los descuentos salariales, así como la reinstalación de aquellos maestros cesados por participar en las movilizaciones del magisterio.