Las afectaciones económicas provocadas por las vallas metálicas instaladas alrededor del Zócalo de la Ciudad de México ante protestas del CNTE, que derivaron en una respuesta favorable para comerciantes del Centro Histórico, especialmente para integrantes del Centro Joyero.

Y es que tras pérdidas económicas ante la instalación de vallas y después de manifestarse en las calles de la CDMX, se reveló que los comerciantes del Centro Jaoyero consiguieron el retiro de algunas estructuras colocadas por las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de denunciar una severa caída en sus ventas.

Comerciantes del Centro Joyero en Centro Histórico, buscan reducir pérdidas por bloqueos en CDMX

Durante el programa de Azucena Uresti, se informó que las vallas fueron retiradas en la calle Francisco I. Madero, una de las zonas comerciales más transitadas del Centro Histórico; la medida ocurrió después de que comerciantes, principalmente del Centro Joyero, manifestaron su inconformidad por las pérdidas registradas desde el pasado 25 de mayo.

Cabe recordar que esa fue la fecha en que se instalaron los cercos metálicos como parte del operativo por las protestas magisteriales, y que ha dado como resultado pérdidas económicas a los comerciantes como los del Centro Joyero.

Los integrantes del Centro Joyero señalaron que la reducción del flujo peatonal impactó directamente en sus ingresos, situación que llevó a diversos negocios a solicitar ajustes en los dispositivos de seguridad para facilitar el acceso de clientes y trabajadores.

Sin embargo, pese a las afectaciones económicas, algunos comerciantes han mostrado solidaridad con los integrantes de la CNTE, pues de acuerdo con reportes difundidos en medios nacionales, varios establecimientos comenzaron a ofrecer servicios de baños y regaderas para los maestros que permanecen en plantón en el primer cuadro de la capital.

La presencia de la CNTE en el Zócalo y sus alrededores continúa generando consecuencias para la actividad comercial de la zona, donde empresarios y trabajadores buscan mantener operaciones mientras persisten las movilizaciones y negociaciones entre el magisterio y las autoridades federales.