El periodista de investigación Víctor Badillo se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que su camioneta fuera atacada con explosivos en Nuevo León.

Afortunadamente, el periodista no se encontraba dentro del vehículo al momento del incidente, por lo que no se registraron víctimas.

Badillo, quien se presenta como periodista independiente, ha colaborado con diversos medios y cuenta con amplia experiencia en cobertura policial, temas de seguridad y en investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en la administración pública.

¿Quién es Víctor Badillo, periodista de Nuevo León agredido?

Víctor Eduardo Badillo Guerrero es un periodista de investigación radicado en Nuevo León.

A través de sus redes sociales se promociona como periodista independiente y comparte que ha colaborado con diferentes medios.

Cuenta con experiencia en cobertura policial y temas de seguridad, así como en investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción y malos manejos en la administración pública.

¿Cuántos años tiene Víctor Badillo, periodista de Nuevo León agredido?

No hay información pública acerca de su edad.

¿Quién es la esposa de Víctor Badillo, periodista de Nuevo León agredido?

En 2017 se dio a conocer que difundieron material audiovisual de la vida privada de su esposa, aunque algunos medios señalan que era su expareja.

No hay información publica que revele si actualmente Víctor Badillo tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Víctor Badillo, periodista de Nuevo León agredido?

Al desconocerse la fecha de nacimiento de Víctor Badillo, no se tiene información sobre su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Víctor Badillo, periodista de Nuevo León agredido?

Algunos reportes señalan que Víctor Badillo tiene dos hijas.

¿Qué estudió Víctor Badillo, periodista de Nuevo León agredido?

No hay información concreta sobre los estudios de Víctor Badillo.

¿En qué ha trabajado Víctor Badillo, periodista de Nuevo León agredido?

Antes de incursionar en el periodismo, Víctor Badillo trabajó en la administración de bares y centros nocturnos.

Cuenta con más de dos décadas de experiencia en medios de comunicación.

Víctor Badillo es fundador y director del portal Sin Pelos MX, desde donde realiza coberturas críticas relacionadas con:

Política local

Presuntos actos de corrupción

Temas de seguridad en Nuevo León

El trabajo de Víctor Badillo se ha caracterizado por dar voz a denuncias ciudadanas contra funcionarios y por documentar hechos delictivos en el lugar donde ocurren.

A lo largo de su trayectoria ha colaborado con cadenas nacionales e internacionales como:

Publimetro

UNOTV

CNN

TV Azteca

MVSTV

El Heraldo

LATV

Investigó la “Terraza Elma” y denunció irregularidades en la comunicación social del municipio de Apodaca.

En 2016 Víctor Badillo Guerrero denunció que a raíz de que emprendió una investigación sobre contrabando de medicamentos ha recibido amenazas contra él y su familia de parte de uno de los involucrados.

Fue blanco de intimidaciones y difusión de material privado tras sus investigaciones en 2017.

Así fue el ataque al periodista Víctor Badillo en Nuevo León

El lunes 23 de febrero Víctor Eduardo Badillo Guerrero fue víctima de un ataque a su camioneta afuera de las instalaciones de su medio de comunicación en Nuevo León.

Víctor Badillo se encontraba en transmitiendo su programa en vivo, cuando dos sujetos desconocidos se acercaron a la camioneta, que se encontraba estacionada afuera del estudio de grabación del periodista.

Los hombres que usaban cascos de motocicleta para evitar ser identificados arrojaron artefactos explosivos al frente del vehículo.

Posteriormente salieron corriendo del lugar y en las imágenes no se muestran si habían más personas involucradas.

Víctor Badillo reveló a ARTICLE 19 que el sistema de seguridad del vehículo, incluyendo un recubrimiento de teflón, mitigó la propagación del fuego.

Esto evitó que el fuego se extendiera y que causaran más afectaciones.

Pese a los cascos se habría logrado captar la identidad de los agresores y horas después las autoridades informaron a Víctor Badillo sobre la detención de al menos una persona en San Nicolás.

Las autoridades habrían realizados cateos en los que se habían asegurado prendas que presuntamente habían sido utilizadas durante el ataque a la camioneta de Víctor Badillo.