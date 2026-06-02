La Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación (CNTE) levantó el bloqueo en El Caballito; liberan Insurgentes y Paseo de la Reforma.

Derivado del bloqueo en El Caballito, tal como se observa en aplicaciones de navegación, se registró fuerte afluencia vehicular, por lo que pese al retiro recomiendan vías alternas.

Asimismo, la CNTE señaló que se dio un receso de las mesas de diálogo que mantiene con las autoridades, poco después del retiro del bloqueo en El Caballito.

CNTE levanta bloqueo en El Caballito: Paseo de la Reforma ya abrió a la circulación

La CNTE retiró el bloqueo en Paseo de la Reforma, a la altura de El Caballito, en calle Bucareli; sin embargo, avenida Juárez se mantiene con cortes en la circulación.

Alrededor de las 16:30 horas, los maestros de la CNTE que se encontraban en El Caballito se retiraron, por lo que el servicio del Metrobús restableció su circulación.

Así lo anunciaron en redes sociales, en particular sobre la Línea 7, sin embargo, también señalaron un posible retraso en el servicio, al igual que en la Línea 1 que recorre Insurgentes.

La marcha vehicular todavía es lenta pese a la reapertura de la circulación en Paseo de la Reforma, por lo que recomiendan mantener vías alternas.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda como rutas alternas:

Avenida Chapultepec

Avenida Insurgentes (con complicaciones viales desde Manuel González a Viaducto Miguel Alemán)

Circuito Interior (también tomado)

CNTE levanta bloqueo en El Caballito (SSC)

Hasta el momento y de acuerdo con Waze, Paseo de la Reforma mantiene carga vehicular desde Insurgentes hasta Eje 1 Norte Mosqueta, pese liberación de la CNTE.

CNTE libera otros bloqueos en CDMX; maestros regresan a plantones cerca del Zócalo

Tal como informó la Ovial de SSC, los maestros se retiraron de otros bloqueos además del que mantenían en El Caballito, para regresar a los plantones que mantiene.

Por lo mismo, aproximadamente a la 16:30 horas, la CNTE también retiró el bloqueo que mantenía en Circuito Interior, a la altura de Paseo de la Reforma.

A la misma hora, comisión de la CNTE que se presentó a la mesa de diálogo con autoridades federales informaron que tras cuatro horas de reunión, siguen sin acuerdos.