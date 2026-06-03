La Mesa de Empresarios del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), denunció que las movilizaciones de la CNTE han causado afectaciones por más de 40 mdp por día.

“-Las pérdidas aproximadas ¿sí son el dato que di, verdad? Más o menos 40 millones -40 y puedo decir que hasta más" Sergio Shubich. Integrante de la Mesa de Empresarios del Centro Histórico

Así lo denunció el miembro de la organización, Sergio Shubich, quien advirtió que los bloqueos del magisterio disidente han comenzado a extenderse hacia varios puntos del centro de la CDMX.

CNTEAnte ello, el representante del sector productivo capitalino amenazó con realizar bloqueos en vialidades primordiales de la CDMX, en caso de que las autoridades locales no escuchen sus peticiones.

Empresarios acusan daños millonarios al comercio en CDMX por protestas de la CNTE

El lunes 1 de junio, miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), iniciaron una serie de protestas, movilizaciones y bloqueos en la CDMX.

Como parte de los actos de presión, los docentes instalaron un plantón en calles del Centro Histórico, por el cual empresarios acusan que se han registrado pérdidas millonarias.

Entrevistado por la cadena UnoTV, el integrante de la Mesa de Empresarios del Centro Histórico, Sergio Shubich, afirmó que las afectaciones superan los 40 millones de pesos por día.

Bloqueos de la CNTE en la CDMX (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Sobre los hechos, el industrial señaló que el impacto económico de los bloqueos de la CNTE se ha disparado debido a que a diferencia de otros plantones, el actual se ha extendido en varios puntos.

Tras aseverar que ahora los cierres afectan desde la Merced y Corregidora hasta el Eje Central, sentenció que los comercios ya resienten los duros impactos por la disminución de sus ingresos.

Además, acusó que las pérdidas no solo son por la caída de las ventas no realizadas, sino por daños en instalaciones causadas por el llamado “bloque negro” que ha realizado destrozos y vandalismo.

Empresarios amenazan con bloqueos ante pérdidas por la CNTE

Tras denunciar que las protestas de la CNTE en CDMX han dejado pérdidas por más de 40 mdp, Sergio Shubich de la Mesa de Empresarios del Centro Histórico, amenazó con realizar bloqueos por su cuenta.

Sobre ello, indicó que el sector productivo capitalino se encuentra bajo desesperación y frustración ante la falta de atención a sus planteamientos por parte de las autoridades de la CDMX.

Bloqueos de la CNTE en CDMX (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

En especial porque afirmó que se nota que manifestantes y comerciantes ambulantes son quienes sí son atendidos, mientras ellos que pagan impuestos y rentas, son los más afectados por los cierres.

En ese sentido, advirtió que de no haber solución a sus demandas para abrir los accesos al Centro Histórico, se evalúa con total seriedad la posibilidad de bloquear el Eje Central.