El Museo Nacional de Arte (MUNAL) anuncia que cerrará sus instalaciones en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) de forma temporal por el plantón del magisterio que dejó el plantón nacional.

Desde el 1 de junio de 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instaló un nuevo plantón, ahora en la calle Tacuba sobre donde está el MUNAL.

MUNAL anuncia cierre temporal de sus instalaciones en la CDMX. (@MUNALmx)

MUNAL cierra por plantón de la CNTE en la CDMX

Tras la huelga nacional del 1 de junio de 2026 de la CNTE en la CDMX, el magisterio decidió instalar un nuevo plantón impidiendo ingreso a las instalaciones del MUNAL.

A través de un comunicado, el MUNAL informó que el ingreso al recinto “permanecerá cerrado hasta nuevo aviso” y apuntó que se debe a “causas ajenas” a ellos.

Ante la decisión de que el MUNAL cerrara sus instalaciones temporalmente, lamentó que esta decisión pudiera causar “inconvenientes”.

Asimismo, el MUNAL sostuvo que será por medio de sus canales oficiales cuando anuncien la apertura de sus instalaciones.

Pese a que el MUNAL no acusó directamente a la CNTE, se sabe que el magisterio colocó un plantón en la calle Tacuba, que es por donde se ingresa al recinto.

Sumado a este plantón y al de la calle 5 de Mayo, la CNTE también se instaló en la calle 20 de Noviembre y Madero en el Centro Histórico de la CDMX.