Durante la Mañanera de este martes 2 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “ayer hubo mucha provocación” en las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pero dudó que los responsables fueran maestros.

“No creo que sean maestros quienes generaron la provocación” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reconoció los enfrentamientos y actos vandálicos registrados el 1 de junio en el Centro Histórico de la CDMX, donde miles de docentes del CNTE marcharon hacia el Zócalo e instalaron un plantón indefinido.

Por su parte, la CNTE exige la abrogación de la Ley del ISSSTE, mejoras salariales y una mesa de diálogo directa con Sheinbaum.

Sheinbaum habla sobre la CNTE: “No creo que sean maestros” los provocadores en CDMX

En la Mañanera del 2 de junio de 2026 de la presidenta Claudia Sheinbaum, ella comentó las protestas de la CNTE del día anterior, señalando que hubo mucha provocación pero dudó que los maestros fueran los responsables.

“La Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobernación, creo que hoy tienen una mesa de diálogo. Ayer yo pienso que hubo mucha provocación, la verdad no creo que sean maestros quienes generaron la provocación pero bueno, hay diálogo que es lo importante.” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum aseguró que su gobierno mantiene mesas de trabajo abiertas con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y enfatizó la importancia de resolver el conflicto por la vía pacífica.

La CNTE advirtió que sus protestas podrían extenderse hasta el Mundial 2026, lo que ha encendido alertas en el gobierno federal por el impacto en la imagen internacional del país.

Sheinbaum ha reiterado en ocasiones anteriores su disposición al diálogo, siempre y cuando las manifestaciones respeten los derechos de terceros y se realicen sin violencia.

Hasta el momento, ni la SEP ni Gobernación han detallado los avances en las negociaciones con la CNTE, mientras los maestros mantienen el plantón en el Zócalo y amenazan con más acciones de presión.