Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) irrumpieron en las instalaciones del Congreso del Estado en Chilpancingo y destrozaron al menos 12 vehículos.

Según información preliminar, manifestantes de la CETEG lograron ingresar al Congreso de Guerrero tras derribar accesos de seguridad. Una vez dentro, rompieron cristales y dañaron algunos autos.

CETEG irrumpe en Congreso de Guerrero y destroza 12 vehículos estacionados en el lugar

Cerca de las 11:00 de la mañana de este martes 2 de junio, un grupo de la CETEG bloqueó la entrega del Congreso de Guerrero, impidiendo la entrada y salida de trabajadores del inmueble legislativo.

CETEG ingresa al Congreso de Guerrero y causa destrozos a 12 vehículo (Captura de pantalla)

La CETEG intentó ingresar a las oficinas y salas del Congreso de Guerrero, pero no lo lograron, ya que desde hace tres años se hizo un reforzamiento de seguridad con vidrio temperado y acero en puertas y ventanas.

Dado que no pudieron irrumpir en las salas del Congreso estatal, un grupo de manifestantes de la CETEG vandalizaron con palos, mazos y martillos almenos 12 vehículos oficiales y personales estacionados.

Cerca de las 12:00 del día, los profesores de la CETEG se retiraron del Congreso de Guerrero para seguir con sus movilizaciones en respaldo a la protesta nacional de la CNTE en Ciudad de México (CDMX).

Cabe mencionar que las movilizaciones de la CETEG en Guerrero y de la CNTE buscan que las autoridades atiendan sus demandas, entre ellas, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.