Marcha del orgullo LGBT podría coincidir con la movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y no descartan unirse a la protesta.

El sábado 27 de junio se realizará la Marcha del Orgullo LGBT 2026 y se tiene previsto que la movilización inicie en el Ángel de la Independencia, avance por Paseo de la Reforma y culmine en el Zócalo capitalino.

Sin embargo, la CDMX vive una situación de movilidad complicada por los bloqueos de la CNTE y estos podrían coincidir con la Marcha del Orgullo.

Marcha del Orgullo LGBT podría coincidir con la CNTE

Durante una conferencia de prensa del comité organizador de la Marcha del Orgullo LGBT, ‘Inclúyete’, los planificadores fueron cuestionados sobre la posibilidad de que la movilización empate con el bloqueo de la CNTE.

Alejandra Bogue, integrante del comité, expresó que era una posibilidad que la Marcha del Orgullo se encontrara con la movilización de la CNTE y no descartaba apoyar su causa.

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“Estamos conscientes de toda la situación en general que vive la ciudad y el país (…) lo tenemos muy claro y de hecho hasta podrían unirse a este tipo de marcha” Alejandra Bogue

La actriz mencionó que la población LGBT se ha enfrentado a la impunidad del país y entienden las causas sociales de la CNTE, así como de los colectivos de ,adres buscadoras.

“No estamos inmersos, ni aislados, estamos perfectamente claros y conscientes. No nada más son los maestros, son la madres buscadoras, es una cantidad de gente que se debería unir a este tipo de protestas y luchas” Alejandra Bogue

Organizadores de la Marcha del Orgullo piden a todos unirse a la lucha

Alejandro Bogue manifestó que la Marcha del Orgullo no será ajena a la búsqueda de justicia y equidad de las otras protestas, como la de la CNTE.

Incluso, la actriz invitó a todos a unirse a la marcha para erradicar la impunidad en México.

Por otro lado, la Marcha del Orgullo será liderada por la Asociación Nacional del Deporte LGBT+ y llegarán al Zócalo capitalino a pesar del Fanfest del Mundial, pero no habrá concierto de clausura como en otros años.

La Marcha del Orgullo será el 27 de junio y la CNTE continúa bloqueando la principales vialidades de la CDMX, así como calles que conectan con el Zócalo.