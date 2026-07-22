Los amantes de los mininos podrán disfrutar muy pronto del Museo del Gato en CDMX, un proyecto desarrollado por el equipo de La Gatería que ofrecerá una experiencia inmersiva y sensorial que combina tecnología, arte y cultura para explorar el universo felino.

El Museo del Gato abrirá sus puertas en la Ciudad de México el próximo 8 de agosto de 2026. A continuación, encontrarás los detalles específicos sobre su ubicación, costos y horarios.

Ubicación del Museo del Gato en la CDMX

El Museo del Gato estará ubicado en una de las avenidas más emblemáticas de la capital: Paseo de la Reforma 87, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Precios de los boletos del Museo del Gato en la CDMX

El precio del boleto para el Museo del Gato en la CDMX varía dependiendo del día de la semana en que realices tu visita:

Lunes a jueves: 350 pesos por persona

Viernes a domingo: 380 pesos por persona

Es importante considerar que el acceso será en grupos reducidos de hasta 60 personas por hora, con el fin de ofrecer una experiencia más cómoda y personalizada.

El Museo del Gato en la CDMX es apto para todo público, por lo que podrán asistir familias con niños, parejas, grupos de amigos, jóvenes y adultos interesados en descubrir el mundo felino a través del arte digital y la tecnología.

Museo del Gato en CDMX: precios de boletos, horarios y dónde está (@elmuseodelgatomx / Instagram)

Horarios de operación del Museo del Gato en la CDMX

El Museo del Gato en la CDMX operará durante toda la semana en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 11:00 a 21:00 horas

Sábados: de 10:00 a 21:00 horas

Domingos: de 10:00 a 20:00 horas

Este espacio, desarrollado por el equipo de La Gatería, no solo ofrecerá experiencias tecnológicas e inmersivas, sino que también contará con un Coffee Bar & Boutique para disfrutar de postres temáticos y adquirir recuerdos.

Además, parte de lo recaudado se destinará a una causa benéfica para apoyar unidades móviles de esterilización de mascotas.