Claudia Sheinbaum aseguró que “es seguro visitar el país” luego de que Reino Unido levantara la alerta de viaje emitida por los festejos del Mundial 2026.

“Es seguro visitar el país, no tiene ningún problema” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Ante el partido México vs Inglaterra del 5 de julio en el Estadio Banorte, Claudia Sheinbaum destacó que se reforzarán medidas para evitar aglomeraciones peligrosas, como la instalación de más pantallas en Paseo de la Reforma.

En ese sentido, la presidenta de México llamó a los aficionados a moderar el consumo de alcohol y evitar excesos para prevenir tragedias.

Es seguro viajar a México, asegura Sheinbaum ante alerta de viaje de Reino Unido

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “es seguro viajar a México, no tiene ningún problema, lo hemos visto a lo largo de toda la copa mundial”.

Esto ante la alerta que emitió Reino Unido por los incidentes ocurridos en los festejos en la Ciudad de México (CDMX), la presidenta resaltó que se han implementado medidas para evitar otra tragedia.

Durante la celebración en la CDMX por el triunfo de México sobre Ecuador y el pase a octavos de final 4 personas murieron, tres de ellas por asfixia.

“Por su puesto, a partir de lo que ocurrió el martes de la celebración y el lamentable fallecimiento de 4 personas, desde el gobierno de la Ciudad de México están tomando algunas medidas” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Entre estas medidas se encuentra la colocación de más pantallas a lo largo de Paseo de la Reforma “para que no haya congregación de personas en ciertos lugares sino que puedan dispersarse a lo largo” de dicha avenida.

Asimismo, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los aficionados a evitar el exceso de alcohol y las aglomeraciones para que no vuelva a ocurrir una tragedia en medio de las celebraciones.

Cabe destacar que la alerta Reino Unido también resalta el incremento de robo de teléfonos celulares y la presencia de bebidas alcohólicas adulteradas durante los festejos en CDMX.