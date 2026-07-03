El cantante de Oasis, Liam Gallagher sigue en la tendencia por el Mundial 2026 y el próximo partido de México vs Inglaterra, tras descartar riesgos pues “todo va a salir bien”.

“Cada vez que he estado en México, todo el mundo ha sido encantador. No entiendo toda esta tontería de actitudes negativas. Todo va a salir bien”. Liam Gallagher, vocalista de Oasis

Declaraciones en su cuenta de X que Liam Gallagher escribió y que han sido tomadas como una crítica a la alerta de viaje que Reino Unido emitió para aficionados ingleses en el México vs Inglaterra, advirtiendo sobre robos, bebidas adulteradas y zonas de riesgo.

Liam Gallagher descarta riesgos en México: “Todo va a salir bien” (Especial )

¿Liam Gallagher criticó la alerta de viaje para México del Reino Unido?

Al parecer Liam Gallagher habría criticado la alerta de viaje para México del Reino Unido, tras descartar riesgos asegurando que “todo va a salir bien” durante el próximo partido del Mundial 2026.

Pues antes de este tweet, Liam Gallagher echó tierra a los gobiernos y pidió seguir con las “vibraciones bíblicas”, pues todo depende de la actitud del pueblo.

“Sigamos con las VIBRACIONES BÍBLICAS si los GOBIERNOS que pusimos en el poder no pueden con ello, entonces depende del PUEBLO, venga INGLATERRA”. Liam Gallagher, vocalista de Oasis

Liam Gallagher descarta riesgos en México: “Todo va a salir bien” (Especial )

Liam Gallagher no le importa su documental “todo se trata de México contra Inglaterra”

En la euforia por el México vs Inglaterra en el Mundial 2026, a Liam Gallagher no le importa por el momento su documental, Oasis Live ’25, tras la pregunta de un fan.

Pues sin más Liam Gallagher dijo que por ahora “todo se trata de México contra Inglaterra”, demostrando su religiosa afición al fútbol.

“Lo he visto, ahora estoy cabreado, todo se trata de México contra Inglaterra”. Liam Gallagher, vocalista de Oasis

Respondió Liam Gallagher tras preguntarle sobre el tráiler del documental de Oasis, dejando en claro que no quiere saber de nada solo del México vs Inglaterra.