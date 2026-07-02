Ante la reciente tragedia por festejos en la Ciudad de México (CDMX) la Secretaría de Salud compartió las recomendaciones para los fanáticos para el partido México vs Inglaterra.

De acuerdo con Nadine Gasman, titular de la Secretaría de Salud, es importante evitar las grandes aglomeraciones y dispersarse en los más de 60 puntos para ver los partidos en la capital del país.

Esto luego de que se confirmaran 4 muertes derivadas de la estampida en el Ángel de la Independencia del pasado 30 de junio.

Las recomendaciones de la Secretaría de Salud para el México vs Inglaterra

La secretaria Nadine Gasman compartió las recomendaciones para los fanáticos tanto de México como del extranjero para el partido México vs Inglaterra.

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Salud, es importante que quienes quiere asistir a los más de 60 puntos para ver el partido, es necesario considerar:

Llevar identificación

escribirse en el brazo nombre y datos de contacto, tanto adultos como menores de edad

ir acompañado

evitar aglomeraciones si es una persona adulta mayor, con discapacidad o con menores de edad

avisar a los elementos de seguridad en cuanto se detecte algún riesgo

consumir bebidas alcohólicas con moderación

comer e hidratarse

Por otra parte, llamó a evitar realizar actividades de riesgo como la práctica de aventar hacia el aire a las personas, conocida como “quiere volar”, ya que es peligroso tanto para quienes lanzan a alguien como para la personas que es lanzada.

La secretaria de Salud resaltó que esta práctica puede ocasionar caídas y luxaciones pero también pueden ocurrir lesiones más graves.