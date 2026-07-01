Layda Sansores anunció un día libre para los trabajadores del Gobierno de Campeche tras la victoria de México sobre Ecuador en el Mundial 2026.

“Yo creo que los ciudadanos campechanos nos hemos ganado el día libre. Arriesgando mi vida porque me van a regañar, pero la fiesta es la fiesta. Descansen, recuperen fuerzas. A México, a darle a Inglaterra” Layda Sansores, gobernadora de Campeche

Durante los festejos, la gobernadora de Campeche compartió espontáneamente que el miércoles 1 de julio sería de descanso para los servidores públicos, decisión que luego explicó como producto de la emoción.

Layda Sansores difundió videos de la celebración en la Concha Acústica de Campeche, donde convivió con aficionados.

La medida busca dar un respiro a los trabajadores antes del próximo partido del Tri, a celebrarse en el Estadio Banorte frente a Inglaterra.

“Me ganó la emoción”: Layda Sansores explica por qué dio el día libre en Campeche

En la misma publicación, Layda Sansores reconoció que la decisión fue producto de la emoción que le provocó la victoria de la selección mexicana frente a Ecuador.

La gobernadora explicó que, impulsada por el ambiente de celebración, decidió conceder el día libre a los funcionarios de su administración, aunque no precisó el alcance de la medida ni si aplicaría para todas las dependencias estatales.

Asimismo, admitió que podría recibir un regaño por haber tomado esta decisión, aunque no reveló de quién.

Sansores también señaló que el descanso permitirá a los trabajadores recuperar energías de cara al siguiente compromiso de la selección mexicana, que, de acuerdo con los resultados del torneo, podría enfrentar a Inglaterra en la siguiente ronda.

El conjunto inglés consiguió su clasificación tras imponerse 2-1 a República del Congo, resultado que perfila un enfrentamiento contra México en el Estadio Ciudad de México.

Layda Sansores comparte video de los festejos en Campeche por la victoria de México

Además del anuncio del día libre, Layda Sansores publicó otro video en sus redes sociales donde mostró cómo se vivieron los festejos en la “Concha Acústica” de Campeche durante el partido entre la selección mexicana y Ecuador, disputado el 30 de junio de 2026 pese a la lluvia.

La grabación reúne algunos de los momentos más destacados de la celebración, en la que decenas de aficionados convivieron con la gobernadora para celebrar el pase de México a la siguiente fase del Mundial 2026.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado incidentes relacionados con los festejos en Campeche, por lo que la celebración transcurrió en calma.