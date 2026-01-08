Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), afirma que si existía maltrato animal en el Refugio Franciscano.

“Se pudo documentar condiciones criticas en relación a la alimentación, hacinamiento en el que estaban, en las condiciones en las que vivían, la falta de atención veterinaria, entre otras muchas cosas que se lograron documentar” Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX

Luego de que el Refugio Franciscano rechazó maltrato animal, Bertha Alcalde afirma que continúan las investigaciones pues este caso no va a quedar impune.

Bertha Alcalde asegura que se ha documentado el maltrato animal en el Refugio Franciscano

Tras las críticas que han recibido por el “rescate” de animales del Refugio Franciscano, la fiscal Bertha Alcalde asegura que si existía maltrato animal.

La titular de la @FiscaliaCDMX, @BerthaAlcalde, informó que, gracias a las denuncias ciudadanas y a las visitas realizadas para documentar condiciones críticas de hacinamiento y maltrato, se tomó la decisión urgente de intervenir para proteger a los animales que se encontraban en… pic.twitter.com/WRkBdi2ku6 — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) January 8, 2026

Bertha Alcalde aseguró que desde diciembre han recibido varias denuncias ciudadanas acerca del maltrato animal en el Refugio Franciscano, ubicado en Cuajimalpa.

De acuerdo con la fiscal, peritos veterinarios realizaron varias visitas al Refugio Franciscano donde pudieron documentar que si había maltrato animal.

“Como ya lo habíamos informado en la Fiscalía General de Justicia desde diciembre recibimos diversas denuncias que pudimos documentar con nuestros peritos veterinarios que han hecho diversas visitas al albergue donde estaban estos perritos” Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX

Bertha Alcalde señaló que documentaron las condiciones críticas en las que se encontraban los animales en el Refugio Franciscano.

La fiscal destacó que en conjunto con el apoyo de otras instituciones como la PAOT se tomó la decisión de intervenir de manera inmediata y llevarse a los animalitos para garantizar su seguridad.

“Por eso se tomó la decisión urgente de garantizar la seguridad y mejorar las condiciones de vida de estos perritos” Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX

Bertha Alcalde destacó que más allá del proceso legal por la disputa del predio, lo más importante era garantizar la protección de los animalitos.

“De tal forma que más allá del proceso penal que estamos llevando a cabo, lo primero es garantizar la protección de estos seres vivientes” Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX

En ese sentido, Bertha Alcalde aseguró que seguirán las investigaciones por el delito de maltrato animal y van a hacer todo lo posible para que estos hechos no queden impunes.

“Vamos a continuar con la investigación en lo que respecta al delito de maltrato animal que está documentado, vamos a hacer todo lo posible para que también estos hechos no queden impunes” Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX

El Refugio Franciscano niega las versiones de maltrato animal y asegura que todo es por la disputa del predio

Las declaraciones de Bertha Alcalde vienen luego de que el Refugio Franciscano se defendió y aseguró que el Gobierno de la CDMX había actuado de manera ilegal.

A través de un comunicado, el Refugio Franciscano negó las versiones de maltrato y aseguró que esta narrativa la están usando para ganar una disputa por el predio.

El Refugio Franciscano aseguró que las autoridades realizaron el “desalojo de los animales” sin pensar en su bienestar.

Aseguró que desde hace años se han dedicado al rescate y cuidado de los animales sin ninguna ayuda del Gobierno.

Es por ello por lo que algunos animales todavía presentan algunas huellas de lo que vivieron anteriormente, pero ellos tratan de cuidado.

De manera contundente el Refugio Franciscano aseguró que toda esta situación se trataba por la disputa del predio y no por el bienestar de los animales.