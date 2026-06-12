La chef Sandra Díaz murió el pasado 10 de junio en Honduras; la noticia fue dada a conocer en TV Azteca Honduras, donde fue reconocida por su pasión y dedicación a la cocina.

Sandra Díaz era la encargada de la sección de cocina de Venga la Alegría Honduras y murió el mismo día de su cumpleaños.

¿Quién era Sandra Díaz del Valle? Chef de Venga la Alegría

Sandra Díaz del Valle era chef y conductora originaria de Tegucigalpa,Honduras, conocida por su trabajo en el matutino Venga la Alegría de TV Azteca Honduras.

La chef murió el 10 de junio, mismo día de su cumpleaños 46 y hasta el momento se desconoce el motivo de su muerte.

Sandra Díaz del Valle, chef de Venga la Alegría (Instagram/@chefsandrahn)

¿Qué edad tenía Sandra Díaz del Valle?

Sandra Díaz nació el 10 de junio de 1980; tenía 46 años de edad.

¿Quién era el esposo de Sandra Díaz del Valle?

Sandra Díaz del Valle estaba casada con Juan Fernando Lobo.

¿Qué signo zodiacal es Sandra Díaz del Valle?

Sandra Díaz del Valle era Géminis.

¿Cuántos hijos tenía Sandra Díaz del Valle?

Sandra Díaz del Valle tuvo dos hijos.

Sandra Díaz del Valle (Instagram/@chefsandrahn)

¿Qué estudió Sandra Díaz del Valle?

Sandra Díaz del Valle estudió gastronomía en el Instituto Mausi Sebess en Argentina.

¿En qué trabajaba Sandra Díaz del Valle?

Sandra Díaz del Valle era conductora y chef, conocida por su trabajo en televisoras locales como Canal 11 y TV Azteca Honduras.

La chef era activa en redes sociales y compartía recetas culinarias, así como consejos de cocina.

Sandra Díaz del Valle (Instagram/@chefsandrahn)

Muere Sandra Díaz del Valle, chef de Venga la Alegría

El miércoles 10 de junio se reportó la muerte de Sandra Díaz del Valle, conocida chef de Venga la Alegría Honduras.

La familia de Sandra Díaz del Valle no reveló la causa de muerte de la chef, quien fue velada en privado.

La noticia de la muerte de Sandra Díaz del Valle se dio a conocer en las redes sociales de TV Azteca Honduras, donde horas antes la habían felicitado por su cumpleaños.