Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, respondió a los señalamientos y acusaciones que le han hecho ante las protestas que se realizaron durante el Mundial 2026.

La madre buscadora aclaró que ni ella ni los colectivos que representa participan en ningún tipo de manifestación o protesta como las ocurridas el 11 de junio; sin embargo, no juzga a las madres buscadoras que lo hacen.

“Yo dije desde un principio en todas nuestras redes sociales, los colectivos que yo manejo, que nosotros no participaríamos en nada que fuera para el mundial, ni contra el mundial, ni para bien del mundial, nada” Ceci Flores

Sin embargo, reclamó que siempre que existen protestas la acusan e incluso la insultan a pesar de que no participa, pero cuando realiza alguna acción, “no dicen nada”.

“Mi lucha es la búsqueda de desaparecidos”, señala Ceci Flores ante ataques

Ceci Flores señaló que desde el principio compartió que ni ella ni los colectivos de madres buscadoras de desaparecidos que representa participarían en acciones de protesta durante el Mundial 2026.

Por ello, reiteró que se deslinda por completo de las protestas y manifestaciones que se realizaron en la Ciudad de México (CDMX) y resaltó: “mi lucha es la búsqueda de nuestros desaparecidos”.

La madre buscadora afirmó que los colectivos no hicieron lonas ni fotografías para manifestarse y reiteró que no tendrían actividades de este tipo porque su lucha no es para eso.

“Nuestra lucha es para búsqueda, es para buscar a nuestros desaparecidos, para dar con su paradero, para buscarlos e pegando volantes, haciendo búsquedas en campo” Ceci Flores

Lamento enormemente que la gente se fanatice de tal manera y no se dé cuenta en realidad de las personas que participaron en esos lugares que no tienen nada que ver con las madres buscadoras de Sonora ni Jalisco ni Sinaloa ni México que represento mi enfoque no es el protagonizar… pic.twitter.com/PJzCaX1nEy — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) June 12, 2026

Ceci Flores reclama ataques por acciones de otros colectivos

Por otra parte, Ceci Flores reclamó que ha sido atacada como ahora por las protestas tras el Mundial 2026, en otras ocasiones por acciones de otros colectivos.

La activista y fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, compartió que ha recibido muchas llamadas, groserías y mensajes de reclamo por “todo lo que tiene que ver con las madres buscadoras”.

“Les quiero comentar que yo no manejo a todas las madres buscadoras. Yo no manejo madres buscadoras. Yo estoy representando personas desaparecidas, apoyando a las madres que tienen hijos desaparecidos” Ceci Flores

Asimismo, calificó como “terrible” que los fanáticos del Mundial 2026 la hayan insultado todo el día por suponer que las protestas se realizaron “por sus órdenes”.