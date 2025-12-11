Refugio Franciscano denuncia desalojo que pone en riesgo a más de mil animales rescatados

A través de redes sociales, personal del Refugio Franciscano denunció a la Fundación Antonio Haghenbeck por desalojo de sus instalaciones poniendo en riesgo a más de mil animales rescatados.

“Nuevamente, la Fundación Antonio Hagenbeck y de la Lama ha logrado una sentencia totalmente irregular, de nuevo ante el tan señalado juzgado 60 civil de la ciudad de México, para desalojarnos y apropiarse del Refugio Franciscano A.C. Y de todos los perritos y gatitos albergados en él.” Refugio Franciscano

Con ello, el Refugio Franciscano precisó que son “más de 1,100 animalitos inocentes están en grave peligro de ser sacrificados o de un destino incierto”.

Dicho desalojo en el Refugio Franciscano, según argumentaron se debe a que Fundación Antonio Haghenbeck busca apropiarse del terreno “tras negarse a construir un nuevo albergue en el terreno que nos fue donado”.

Fundación Antonio Haghenbeck responde: se harán cargo de los mil animales rescatados del Refugio Franciscano

Ante la denuncia del Refugio Franciscano por desalojo que pone en riesgo a más de mil animales rescatados, la Fundación Antonio Haghenbeck ha respondido.

En comunicado, Fundación Antonio Haghenbeck dio su versión de los hechos, diciendo que dicho desalojo en Refugio Franciscano se trató de una recuperación del inmueble que es de su propiedad.

“El Tribunal Superior de Justicia de la CDMX instruyó la recuperación de un inmueble propiedad de nuestra Fundación”. Fundación Antonio Haghenbeck

Con ello, la Fundación Antonio Haghenbeck aseguró que “ los perritos y gatitos encontrados en el sitio estarán bajo nuestro resguardo”.

Asimismo, Fundación Antonio Haghenbeck apuntó que “los más de mil animalitos inocentes son importantes” para ellos, tanto que incluso aseguraron se ha comenzado con un censo para su atención médica.

Sin embargo, pese a las palabras de Fundación Antonio Haghenbeck, el caso del Refugio Franciscano sigue siendo incierto, ante la falta de información, las versiones de las distintas instituciones.

Por su parte, la Fundación Toby respaldó la versión de la Fundación Antonio Haghenbeck, así como prometieron informar si se necesitaba algo para los más de mil animales rescatados del Refugio Franciscano.