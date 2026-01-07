Refugio Franciscano se defiende y rechaza desalojo de animales

A través de un comunicado, el Refugio Franciscano se defiende y califica de “ilegal” el desalojo de animales por parte del Gobierno de la CDMX.

Esto luego del “operativo” para rescatar a los perros y gatos que se encontraban en el Refugio Franciscano y que presuntamente habrían sufrido maltrato animal.

Refugio Franciscano califica de “ilegal” el desalojo de animales por parte del Gobierno de la CDMX

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, informó que derivado de una orden judicial se realizaría el rescate de todos los animales que se encontraban en el Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

Ante este operativo, el Refugio Franciscano respondió a través de un comunicado en el que calificó de “ilegal” el desalojo de animales por parte del Gobierno de la CDMX.

El Refugio Franciscano denunció que las autoridades realizaron un operativo desproporcionado en el que no hubo interés por el bienestar de los animales.

Señaló que los animales se encontraban asustados y estresados luego de que habían desalojado a sus cuidadores y veterinarios.

Asimismo, el Refugio Franciscano acusó que las autoridades estaban sacando a los animales del único lugar seguro que conocían y eso no se podía llamar un “rescate”.

En su comunicado, el Refugio Franciscano se defendió, señalando que desde hace años han rescatado y cuidado a los animales sin ayuda del Gobierno.

Sin embargo, los animales que son rescatados no se encuentran en condiciones óptimas , pero ellos tratan de cuidarlos.

El Refugio Franciscano negó las versiones de maltrato y aseguró que está narrativa se está usando para ganar una disputa que no tiene nada que ver con el bienestar animal.

Destacó que la disputa por el predio lleva años y ahora usan el maltrato animal para despojarlos.

Finalmente, el Refugio Franciscano denunció que existe una resolución judicial a su favor y las autoridades no la están respetando.

Además, consideraron que es grave que las autoridades se están llevando a los animales sin dar información clara sobre en dónde estarán y en qué condiciones.

Gobierno de la CDMX le responde al Refugio Franciscano al señalar que solo buscan el bienestar animal

El Gobierno de la CDMX respondió al Refugio Franciscano al señalar que se encuentran velando por el bienestar animal.

Reiteraron que no tienen interés en el conflicto entre particulares sobre la posesión del predio, ya que ellos respetarán la resolución que determine la autoridad correspondiente.

Y destacó que se apegan en todo momento a la legalidad y actúan conforme a derecho.

Se lleva a cabo un operativo donde más de 900 animales del Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía #Cuajimalpa, serán resguardados por el Gobierno de la #CDMX.



En un comunicado, las autoridades capitalinas afirmaron que estas acciones se tomaron tras confirmarse que se…

El Gobierno de la CDMX confirmó que se apegará a lo que las investigaciones de la Fiscalía y la PAOT determinen siempre en beneficio de los animales.

A través de las redes sociales se compartió como 200 elementos de la Brigada de Vigilancia Animal, de Tránsito y de la Policía Metropolitana participaron en este operativo.