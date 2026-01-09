Julia Álvarez Icaza, secretaria del Medio Ambiente en la Ciudad de México (CDMX), confirmó que más de 300 perros pasaron su primer día en el albergue del Ajusco luego de ser rescatados del Refugio Franciscano.

Asimismo, informó que los animales rescatados se encuentran recibiendo valoración médica, mientras que otros tuvieron que ser atendidos por médicos veterinarios debido a su condición crítica.

Gobierno de la CDMX dará en adopción a los perros rescatados del Refugio Franciscano

Sobre el paradero del resto de animales, la secretaria del Medio Ambiente también señaló que 371 perros se encuentran en la Brigada de Vigilancia Animal de la Policía de CDMX.

Fiscalía de la CDMX documenta maltrato animal en el Refugio Franciscano (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

En tanto, poco más de 200 animales permanecían hasta el mediodía del jueves 8 de enero de 2026 en el Refugio Franciscano, en espera de ser trasladados a otros sitios para su valoración.

Por ahora, los animales seguirán recibiendo evaluaciones médicas y legales por parte de las autoridades capitalinas, por lo que, una vez terminado ese proceso, los perros y gatos serán puestos en adopción.

“Cuanto termine el proceso legal y en cuanto su estado de salud lo permita, estos perros van a estar disponibles para su adopción” Julia Alvarez Icaza

Este proceso de adopción podría darse pronto, pues los mismos administradores de la reserva del Ajusco han asegurado que sus instalaciones no cuentan con el espacio suficiente y tampoco dieron su autorización para recibirlos .

Por su parte, el Refugio Franciscano se ha deslindado de las acusaciones de maltrato animal y aseguran que se trata de un montaje de la Fundación Haghenbeck para poderse quedar con el predio.