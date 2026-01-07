Mónica Viétnica Alegre es una bióloga de la UNAM con amplia experiencia en temas ambientales; actualmente se desempeña como titular de la PAOT en la Ciudad de México. Continúa leyendo para conocer todo acerca de la trayectoria Alegre González.

¿Quién es Mónica Viétnica Alegre González?

Mónica Viétnica Alegre González es una bióloga y funcionaria pública mexicana que actualmente se desempeña como titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México para el periodo del 2025-2029.

Alegre González fue designada por el Congreso de la Ciudad de México tras un proceso de evaluación técnica entre varias candidaturas, destacándose por su experiencia en temas ambientales, denotando una visión integral para atender denuncias ciudadanas y promover justicia ambiental en la capital.

¿Qué edad tiene Mónica Viétnica Alegre González?

No hay información disponible sobre la edad de Mónica Viétnica, pues los detalles de su vida personal se mantienen en privado.

Mónica Viétnica Alegre González fue designada como titular de la PAOT de la Ciudad de México para el periodo 2025-2029 (Ig: @aleriacruzflores_)

¿Mónica Viétnica Alegre González tiene esposo?

Se desconoce cuál es la situación sentimental de Alegre González, pues se ha centrado en ser reconocida por su trayectoria y labor como bióloga y funcionaria pública.

¿Qué signo zodiacal es Mónica Viétnica Alegre González?

Al no conocerse su fecha de nacimiento, se desconoce cuál es el signo de Mónica Viétnica Alegre González.

¿Mónica Viétnica Alegre González tiene hijos?

No existe información pública oficial ni registros sobre si la bióloga Mónica Viétnica Alegre González tiene hijos, pues su presencia pública se limita estrictamente a su trayectoria profesional en el sector ambiental.

¿Qué estudió Mónica Viétnica Alegre González?

Mónica Viétnica Alegre González estudió la licenciatura en Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esta formación le ha permitido desarrollar una carrera especializada en temas ambientales y de protección del medio ambiente.

¿En qué ha trabajado Mónica Viétnica Alegre González?

A lo largo de su carrera, Mónica Viétnica Alegre González se ha desempeñado en diversos cargos, como: