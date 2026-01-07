Clara Brugada descarta que el conflicto por el predio causó la intervención del Gobierno de la CDMX y el rescate de animales del Refugio Franciscano.

“La disputa de este predio es una situación entre particulares. El gobierno de la ciudad respetará la resolución judicial que se derive de los procesos jurídicos y administrativos” Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

En ese sentido, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, informó que no le interesa la disputa del predio y su único interés es la protección de los animales.

Clara Brugada descarta interés en el conflicto por predio del Refugio Franciscano

En conferencia de prensa, Clara Brugada confirmó el rescate de los animales del Refugio Franciscano, ubicado sobre la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa.

#EnVivo ▶️ Acompáñame a la conferencia de prensa. https://t.co/mrMtwxfZg6 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 7, 2026

Durante su intervención, Clara Brugada informó que la prioridad de su gobierno es el bienestar animal y no el conflicto jurídico por la posesión del predio del Refugio Franciscano.

En ese sentido dejó en claro que su gobierno no está interesado en la disputa entre dos particulares por el predio que se está resolviendo en tribunales.

Clara Brugada puntualizó que no tiene injerencia en el asunto y se respetará plenamente la resolución judicial que se derive de los procesos en curso.

Sin embargo, reconoció que el maltrato es un tema que se está investigando pues su gobierno si tiene interés en garantizar el bienestar animal.

“No estamos interesados en intervenir en ese predio. Respetaremos absolutamente la decisión judicial. Desde el primer momento, la prioridad ha sido el bienestar de los animales y no el conflicto jurídico” Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Clara Brugada confirma su objetivo de proteger los animales del Refugio Franciscano

Desde 2009, el Refugio Franciscano, asociación civil, mantiene una batalla legal con la Fundación Haghenbeck por el predio en Cuajimalpa.

Ambos se disputan el predio que alberga a cientos de animales, sin embargo las autoridades han recibido múltiples denuncias ciudadanas respecto a las condiciones del Refugio Franciscano.

Desde 1977, en este lugar se le ha dado techo a perros y gatos callejeros.

El pasado 11 de diciembre de 2025, se decretó un desalojo en favor de la fundación, pero el Refugio Franciscano obtuvo un amparo para intentar recuperar el lugar.

En medio de esta disputa, el Gobierno de la CDMX anunció el rescate de todos los animales y su traslado a tres sedes:

Un gran albergue canino en el Ajusco, a cargo del Gobierno de la Ciudad a través de SEDEMA. El Hospital Veterinario de la Ciudad de México. Instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, además de clínicas privadas, en caso de ser necesario.

Se tiene registrados 936 animales, de los cuales al menos 798 presentaban afectaciones compatibles con maltrato o crueldad, conforme a los dictámenes técnicos.