Carlos Orvañanos Rea es un político mexicano afiliado al Partido Acción Nacional (PAN). Fue jefe delegacional de Cuajimalpa entre 2009 y 2012 y, tras ganar la elección de 2024, asumió nuevamente el cargo, ahora como alcalde, en octubre de ese año.

Su campaña estuvo encabezada por el lema “Con el poder de su gente, ¡Cuajimalpa se defiende!”, con el que prometió reforzar seguridad, movilidad y servicios públicos en la demarcación.

¿Quién es Carlos Orvañanos Rea?

Carlos Orvañanos inició su carrera política en 1997, al afiliarse al PAN. Su primera gestión al frente de Cuajimalpa (2009-2012) estuvo marcada por obras de infraestructura relevantes, como el puente de El Yaqui, el tanque de agua de La Pila y los túneles Palmas–Echánove, que fortalecieron la conectividad entre Cuajimalpa y Santa Fe.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos estratégicos en comunicación política y gobierno. Fue secretario particular de Juan Camilo Mouriño cuando éste se desempeñó como secretario de Gobernación en 2008, y posteriormente colaboró con Gerardo Ruiz Mateos en la Secretaría de Economía.

Carlos Orvañanos Rea: perfil del alcalde de Cuajimalpa electo en 2024. (Redes Sociales )

También fungió como Coordinador General de Comunicación del gobierno de Quintana Roo y como vocero estatal del PAN en esa entidad.

¿Qué edad tiene Carlos Orvañanos Rea?

Carlos Orvañanos Rea nació el 26 de noviembre de 1980 en la Ciudad de México, por lo que tiene 45 años y cumplirá 46 a finales de 2026.

¿Carlos Orvañanos Rea tiene esposa?

Sí. Carlos Orvañanos Rea está casado con María Cardona Madero. La pareja ha compartido públicamente la celebración de su 25 aniversario.

Carlos Orvañanos Rea: perfil del alcalde de Cuajimalpa electo en 2024. (Redes Sociales )

¿Qué signo zodiacal es Carlos Orvañanos Rea?

Carlos Orvañanos Rea es Sagitario, signo de fuego asociado con el optimismo, el liderazgo y la búsqueda constante de conocimiento.

¿Carlos Orvañanos Rea tiene hijos?

Carlos Orvañanos Rea y su esposa María Cardona Madero tienen tres hijos.

¿Qué estudió Carlos Orvañanos Rea?

Carlos Orvañanos Rea cuenta con una sólida formación académica, tanto en México como en el extranjero:

Licenciatura en Economía, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Maestría en Gestión Pública Aplicada, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Maestría en Políticas Públicas, Universidad de Georgetown.

Maestría en Administración Pública, Universidad de Harvard.

Doctorado en Derecho (en curso), Escuela Libre de Derecho.

¿En qué ha trabajado Carlos Orvañanos Rea?

Carlos Orvañanos Rea ha desarrollado su carrera principalmente en el servicio público y la política, tanto a nivel local como federal: