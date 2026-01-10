Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) informaron que tras la revisión que se efectuó en el Refugio Franciscano, se pudieron constatar antecedentes de muertes y hacinamiento de diversos animales.

“La FGJCDMX realizó inspecciones y emitió diversos dictámenes, en los que se acreditaron afectaciones graves al bienestar animal” FGJCDMX

FGJ CDMX detectó muertes y hacinamiento de animales en Refugio Franciscano

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, emitió un comunicado a través del cual dio a conocer los resultados de la revisión que se llevó a cabo en las instalaciones del Refugio Franciscano.

Al respecto, la dependencia capitalina destacó que en las acciones se pudo constatar que en el albergue ubicado en Cuajimalpa hubo afectaciones graves al bienestar animal:

Hacinamiento severo

Condiciones de insalubridad

Omisiones reiteradas en la atención médica

Desnutrición

Enfermedades crónicas sin tratamiento

Entorno incompatible con condiciones mínimas de bienestar

Al abundar en los detalles de las condiciones que se encontraron en el sitio, la FGJ CDMX apuntó que había un total de 936 animales, de los cuales 21 murieron por malas condiciones de salud, siendo 19 perros y 2 gatos.

De la misma forma, apuntó que también se detectaron otros 57 bajo condiciones médicas a considerar, 27 perros y 37 gatos, debido lo cual fueron trasladados a hospitales veterinarios.

CDMX trasladó a animales del Refugio Franciscano

Luego de reportar los antecedentes de muertes y hacinamiento en el Refugio Franciscano, la FGJ CDMX destacó que se pusieron en marcha acciones de rescate y atención de los animales que vivían en el albergue.

En torno a ello, la dependencia expuso que en las acciones fueron asegurados un total de 858 perros, los cuales se encuentran resguardados en 3 espacios habilitados para su atención manera temporal:

Refugio del Ajusco: 304 caninos

Refugio de la Brigada Animal en Xochimilco: 371 caninos

Refugio temporal en la Utopía GAM: 183 caninos

En dichos espacios, se asevera, los animales cuentan con las condiciones necesarias para que se recuperen de manera progresiva y se pueda garantizar su bienestar mientras se avanza hacia su proceso de adopción.

Por otro lado, la fiscalía capitalina explicó que el predio del Refugio Franciscano, no ha sido asegurado y cualquier acción relativa a su posesión o situación jurídica, obedecerá a los procesos civiles que están en curso.

Lo anterior debido a que aseveró que el gobierno de la CDMX no tiene ningún interés en la propiedad y menos participa en controversias de carácter civil relacionadas con el inmueble.