El boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez, sorprendió a Julián Quiñones tras el partido México vs Sudáfrica del Mundial 2026.

Canelo Álvarez entregó el trofeo MVP del partido a Julián Quiñones, luego de que el mexicano fuera considerado como el mejor del partido México vs Sudáfrica de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué dijo Julián Quiñones tras ser nombrado MVP en el debut del Mundial 2026?

Luego de recibir el premio MVP por parte del boxeador mexicano, Canelo Álvarez, Julián Quiñones mostró su emoción por ser reconocido como el mejor jugador del duelo México vs Sudáfrica del Mundial 2026.

“Estoy feliz y emocionado por haber marcado mi primer gol en un Mundial, en un estadio tan espectacular y ante una afición increíble”. Julián Quiñones. futbolista mexicano.

Canelo Álvarez sorprendió a Julián Quiñones tras el triunfo de México. (captura)

Julián Quiñones feliz por conseguir los 3 puntos ante Sudáfrica

Pese a que el trofeo se entrega de manera individual al mejor jugador del partido, el ex del América, Julián Quiñones, también reconoció el esfuerzo de sus compañeros de la Selección Mexicana y el apoyo recibido de los aficionados.

“Para mí es importante reconocer el mérito de mis compañeros por haber conseguido los tres primeros puntos. Hemos sentido el apoyo de la afición estos últimos días; estamos unidos, y hoy se ha notado de verdad”, dijo Julián Quiñones tras el encuentro disputado en el Estadio Banorte.