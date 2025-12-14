En medio de la disputa legal que ha puesto en riesgo el futuro de más de mil animales, el Refugio Franciscano acusó a la Fundación Antonio Haghenbec de haber traicionado la memoria de su fundador; Don Antonio Hagenbeck.

El asunto llegó a su punto máximo el 11 de diciembre de 2025, cuando el Refugio Franciscano denunció a la Fundación Antonio Haghenbec por la toma ilegal del predio en el que se albergaban a los animales rescatados.

La Fundación Antonio Haghenbec rompió cerraduras, desalojó a los empleados del Refugio (Franciscano) y se apoderó de las instalaciones, sin importarles las consecuencias Refugio Franciscano

Este hecho llevó al Refugio Franciscano a asegurar que la Fundación Antonio Haghenbec traicionó a la memoria de su fundador, cuyo amor por los animales continuó después de su muerte.

¿Quién fue Don Antonio Hagenbeck?

Don Antonio Haghenbeck y de la Lama fue un filántropo mexicano vinculado a la protección animal, especialmente recordado por su donativo de terreno en donde se creó el Refugio Franciscano en Cuajimalpa.

Don Antonio Hagenbeck (Yazmin Betancourt)

Nacido el 14 de febrero de 1902 en Tacubaya, CDMX, Don Antonio Haghenbeck fue el tercero de cuatro hijos de Agustín Haghenbeck San Román y Guadalupe de la Lama Molinos del Campo, ambos mexicanos de posición acaudalada.

Con una infancia marcada por la Revolución Mexicana, el joven Antonio Haghenbeck mostró su interés por las artes y el negocio familiar de los bienes raíces, la cual le dejó una considerable fortuna con la que financió proyectos.

Antonio Haghenbeck fue además un católico de la Orden Terciaria Franciscana y posteriormente a la Orden del Santo Sepulcro. Frecuentemente apoyaba con donativos a sacerdotes y monjas que cuidaban de niños necesitados.

Su amor por los animales fue notable desde joven, pues incluso perteneció a la Liga Defensora de Animales, en la Ciudad de México, y secundó a la señora Luz María Nardi en su labor para erradicar la matanza cruel en los rastros.

Don Antonio Hagenbeck al lado de su madre (Yazmin Betancourt)

¿Cuántos años tenía Don Antonio Hagenbeck cuando murió?

Don Antonio Hagenbeck tenía 89 años al momento de morir el 14 de febrero de 1902.

¿Quiénes son los hijos y esposa de Don Antonio Hagenbeck?

Don Antonio Hagenbeck permaneció soltero toda su vida y murió sin tener descendencia.

¿Qué estudió Don Antonio Hagenbeck?

Don Antonio Hagenbeck tomó clases particulares de pintura y también estudió música y oratoria, siendo un apasionado de las artes durante toda su vida.

Su educación también incluía aspectos religiosos en la iglesia católica Franciscana.

¿En qué trabajó Don Antonio Hagenbeck?

Don Antonio Hagenbeck trabajó en diversos rubros durante toda su vida, siendo el administrador de su patrimonio familiar donde se dedicó a manejar bienes, propiedades y recursos heredados.

A Don Antonio Hagenbeck se le atribuyen trabajos como:

Coleccionista y promotor cultural: reunió una importante colección de arte, mobiliario, libros y objetos históricos

Filántropo: destinó gran parte de su patrimonio a causas sociales, educativas, culturales y de protección de infancia y animal

Fundador de fundaciones: Dejó la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama para fines culturales y sociales.

Don Antonio Hagenbeck (Yazmin Betancourt)

¿Fundación Antonio Haghenbeck traicionó a Don Antonio Hagenbeck?

Aunque en un principio el proyecto altruista de Don Antonio Hagenbeck se centraba en la conservación de la fauna silvestre y doméstica de nuestro país, hoy en día se han puesto en duda esos objetivos.

Lo anterior, porque el Refugio Franciscano ha acusado a la Fundación Antonio Haghenbeck de velar por sus propios intereses al adueñarse de un predio en el que se albergan más de mil mascotas, lo que ha causado incertidumbre.

Además, acusan que la Fundación Haghenbeck busca permitir un desarrollo inmobiliario en el predio, lo que iría en contra de la voluntad original de Don Antonio Haghenbec.

Por su parte, esta última fundación ha asegurado que el desalojo fue por el bienestar de los animales, pues incluso han compartido material audiovisual sobre el supuesto abandono de animales en el Refugio Franciscano.